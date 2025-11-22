کابرایگ لە ئەمریکا دوو مناڵ و پیاییگ کوشێد ئیجا خوەییش کوشێد

شەفەق نیوز- ویلایەت ئۆیاهو

پولیس ویلایەت ئۆیاهو ئەمریکا، ئاشکرای رویداویگ کارەساتبار مرۆڤ لە شار تیڤین، کە کابرایگ تەقە لە دوو مناڵ و پیاییگ کرد، کە بویە مدوو کوشتنیان وەرجەیەگ خوەییش بکوشێد.

پولیس دیاری کرد کە ئەفسەرەیل ئەرا بینای شمارە 100 لە جادەی هۆس کلکریان، دویای وەرگردن ئاگاداری لەبان ژنەفتن دەنگ قیژە و تەقەکردن.

پولیس چوار قوربانی پەیا کرد وە گولە کوشیانە، و ژنیگیش زەخمدار.

رووژنامەی "بيبول" وت: داڵگیگ هاتیە چشتەیلی لەناو ماڵەگە بوەێد دویای کێشەیل خیزانی، و پیاوەگە وەهان ريان ئيگون (42 ساڵە)، لەناو ماڵەگە بویە.

پولیس وتیە: قوربانییگ وەناو داستن ويڵی (29 ساڵان)، دەسمیەتی داڵگە دیاد وەهەتیک ئەو دوو مناڵەگە، یەکیگیان تەمەن 7 ساڵان و ئەوەکە کوورپەی 7 مانگان نزیک ماشینەگە بوینە.

وەختیگ دەنگ قیژەی کوڕە گەورەگە ژنەفیا، داڵگە چگەسە لای مناڵەیل، کە دین پیاوەگە تەقە لە کوڕەگە کردگە ئیجا دوو مناڵەگە کوشتگە، و دویای ئەوە تەقە لە خوەی کردگە.