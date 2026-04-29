یابان رەت کەێد رسوم وە ئیران داۊد لە وەرانوەر رەدبوین نەفتهەڵگريگ لەڕي تەنگەی هورمز

رووژنامەی Nikkei یابانی ئەرا کارەیل، رووژ چوارشەممە، خەوەر کە دەسەڵاتەیل یابان رسوم وە تاران نەيانە لە وەرانوەر رەدبوین نەفتهەڵگر "ئیدیمیتسۆ مارۆ" لە تەنگەی هورمزەو.

وەپەی سەرچەوەیل رووژنامەگە لەناو حکومەت یابانی، "رەدبوین کەشتییەگە بویەسە چشتیگ ئەگەرداشۊ لەئەنجام دانوسەنین کە دەسەڵاتەیل وەگەرد لایەن ئیرانی ئەنجامی دان، و رووژنامەگە وە لە ژوان وەرپرسیگ حکومی گەورە وت: "یە ئەنجام دانوسەنین کە حکومەت یابانی ئەنجامی دایە، هیچ رسومیگ لە وەرانوەر رەدبوین هەڵگرەگە نەیایمنە".

ئاژانس "تەسنیم" لە وەختیگ گوزەشتە خەوەردا کە نەفتهەڵگر یابانی "ئیدیمیتسۆ مارۆ" وە دەسمیەتی ئیران لە تەنگەی هورمز رەد بویە.

وەپەی زانیارییەیل، کەشتییەگە کە هن کۆمپانیای پاڵاوتن نەفت یابانی "ئیدیمیتسۆ کۆسان" (Idemitsu Kosan)ە، کە دوو ملیۆن بەرمیل لە نەفت هەڵگردیە، لە وەرانوەر کەنارەیل سعودیە لە کۆتایی شوباتەو وسیاس.

کۆمپانیا یابانییەگە خوەی لە لێدوانداین لەبان ئی باوەتە دۊر خست، لەوەر پرسەیلیگ پەیوەندیدار وە بیوەیی.

دۊای دەسکردن جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل دژوە ئیران لە 28 گوزەشتە، تاران بڕیار دا تەنگەی هورمز لەوەردەم ئەو کەشتییەیلە بوەسێد کە پەیوەندی وەپییان و وەو دەوڵەتەیلەوە دیرن کە پاڵپشتی پەلامارەگە دژ وە ئیران کردنە.

لە جەنگەگە، شمارەیگ لە نەفتهەڵگرەیل تویش پەلامارەیلیگ بوین لە وەخت تەقەلاکردنیان ئەرا رەدبوین لە تەنگەگە وەبی مووڵەت لە تارانەو.

لە 25 ئازار، وەزیر دەیشت ئیرانی عەباس عەراقچی راگەیان کە ئیران ری داگە وە رەدبوین لە تەنگەی هورمزەو ئەرا دەوڵەتە دووسەیل، لەناویانیش رووسیا و هیندستان و عراق و چین و پاکستان.