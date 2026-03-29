هۆتێلیگ ئاسەواری لە خانەقین نزیک رمیانە

شەفەق نيوز- خانەقین

هۆتێل ئەڵوەن، لەناو ناوڕاس بازاڕ خانەقین، لە دویادویای ساڵەیل سیەیل و لەلایەن کابرایگ بازرگان یەهوودی دروس کریاس، و شیوەی ئەندازیاری بیناسازی رەنگینیگ دیرێد، کە دویەم کوینەترین هۆتێلە لە میژوو شارەگە، لەی ساڵەیل دویاییە، بڕیاریگ لە فەرمانگەی ئاسەواری هات کە ری نیەێد وە خاوەنی ئەرا رماننی یا سوودگردن لە زەویەگەی.

ئی هۆتێلە، لەی ساڵەیل دویاییە، لە قات زەوی، بویە چەن دوکانیگ، وەلێ شیوەی کوینەیگ دیرێد و رخداری رمیان وەپیەو دیارە.

دویای ئی وارانەیل لەبانیەک چەن رووژەیل دویاییە، لە مانگ ئازار 2026، قەواسە و دیوارەیلی وەئاو خۊسیان، و گەچ وەپییەو نەمەن کە دی کەفتیەسە لیو رمیان.

وەرگری شارستانی و پولیس خانەقین، هۆتێل ئاسەواری ئەڵوەن بەسان، و پارچەیگ لە وەردەمی پیچانەو، تا مەردم وە نزیکیەو رەد نەوون، چوینکە رخباری لەبان بیوەی ریوارەیل هەس.

وەلێ وەگەرد ئەوەیش، هیمان سەوزەفرووشەیل لە خوار ئەو هۆتێلە کار خوەیان کەن، کە دڵ لە گیان خوایان نانە، و نیەخوازن واز لە کار رووژانەیان بارن، چوینکە تیکەنانیان لەبان ئەو کارە دەرچوود.

جی باسە کە هۆتێل (نوزهەت عراق) کە لە ساڵ 1924 وەلایەن بازرگانیگ یەهوودی وەناو سیۆن یاسا لە جادەی سینەمای شاه فەیسەڵ یەکەمین هۆتێل بوی لە شار خانەقین، کە ئەرا کارەیلیگ بازرگانی لە ساڵ 2014 رمیا.