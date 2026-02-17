نان ساجی: پارچەیگ لە میژوو و تامیگ ژیان لە ئیلام فەیلی

شەفەق نیوز/ ئەڵگەردان تایبەت

نان ساجی زیاترە لە تەنیا خواردنیگ سەرەکی رووژانە؛ نانیگ تەنک و ناسکە و وڵ شیوەیج فراوان ناسیاس و تامیگ ناوازە دیرێد، هێمای میژوو و کولتوور خەڵک فەیلی پارێزگای ئیلامە، ئی نانە کە لە ناو ئاگر ساج برشیاس، وەگەرد هەر تیکەیگ یادگاری زنیەو کەێد.

وەگورەی راپۆرتیگ ئاژانس فارس، ئەڵگەردان ئاژانس شەفەق نیوز، نان ساجی جویریگە لە نان تەقلیدی و تەنک کە لە ئارد و ئاو و نمەک و جاروباریش خومرە دروس کریەێد، لەبان پارچەیگ کانزایی برشیەێد کە وە ساج ناسیاس.

ئی نانە لە ناوچە کوردنشینەیل خوەرئاوای ئیران و وە پارێزگای ئیلامیشەو بڵاوە و تا ئمڕوویش لە فرەی ئاوایەیل و بەشیگ لە نانەواخانە شارییەیل برشیەێد، وەرانەور نان بەرهەمکاری پیشەسازی، نان ساجی وە شیواز تەقلیدی برشیانی و بوو و تامیگ دویکەڵ سروشتی دیرێد، و تەنکترە و کەمتر کار لەلی کریەێد لە وەختیگ نانی دروسکریای ئامێر وەشیوەی گشتی وە ئامێری گەورە بەرهەم کریەێد کە مادەی پارێزەر و زیادکەر هاناوی کە تام و بەهای خوەراکی ئاڵشت بوود.

ئامادەکردن ساجی

پرۆسەی نانکردن ساجی سادەس، بەڵام بەهرە و ئەزموون خوازێد، کە چەن گامیگە، سەرەتا وە تیکەڵکردن ئارد و ئاو و نمەک ئەرا دروسکردن خەویریگ نەرم، دویای ئەوە کە خەویرەگە کریەێدە گونگ و هچانیگ خوەێد، ئمجا هەر گونگیگ پانەو کریەێد و بوودە نانیگ تەختی فرە تەنک و نریەێدە بان ساجەو.

دویای ئەوە کە نانە تەختەگە خریەێدە بان ساجەگە کە وەرجەیە وە چیلگ یا غاز سویەرەو کریاس، و لە ماوەی چەن خولەکیگ رەنگی جویر زەڕ وەپی تیەێد.

ئی شیوازە نەرمییگ ناوازە و رەنگیگ پەڵە زەڕین وە نانەگە دەێد، ئەزموونیگ کە نان دروسکریای ئامێر وەیجویرە نیەکەێد.

میراتی کولتوور و بەهای خوەراکی

نان ساجی میژووییگ دویر و درویژ لە پارێزگای ئیلام دیرێد و وە یەکیگ لە نەریتە رەسەنەیل خوەراکیە لە ناوچەگە، لە روی میژووییەو لە ماڵەیل برشیاد، و بوودە مدوو شیوەیگ سەرەکی لە ریوڕەسمەیل و میوانداری و تاقە خوەراکەیل رووژانە، ئمڕوویش هەرچەن نانەواخانە نووەیل فرەوە بوینە، نان ساجی جی خوەی لە کولتور خوەراک دیرێد، و تەنانەت لە فێستیڤاڵە ناوخۆیی و گەشتیارییەیلیش ئاهەنگ وەپی کریەێد.

راپۆرتەگە لە زار پسپۆڕ خوەراک ئیلاهە رەنجبەرەو نویساس: "نان ساجی لەوەر پێکهاتە سادەیلی و شیواز برشاننی، بەهای خوەراکی بەرزیگ دیرێد، وە پیچەوانەی نان دروسکریای ئامێر کە شایەت مادەی زیایکردن لەناوی بوود، نان ساجی پێکهاتەی سروشتی گەنمەگە هاناوی، هەرسکردنی ئاسانترە".

فاتمە نەوروزی توێژەر کەلتوور خوەراک وت: "ئی نانە هێمای بەخشندەیی و ژیان کۆمەڵایەتییە لە ئیلام، لەبان زویوەزوی و ئاسانی وەدەسکەفتن نان دروسکریای ئامێر، ساجی، کە بوو و یادەوەرییەیلی، هیمان شوین تایبەت خوەی لەناو دڵ بنەماڵەیل دیرێد".

نورتانگ نازاری، خانمە نانەوایگ پسپۆڕە لە ساجی، ئاشکرا کرد کە "شەوەکی زوی ئاگر ساجەگە رووشن کەم و خەویرەگە ئامادە کەم و وە دەس تەختی کەم، تامەگەی کە تازە لە ساجەگە دەرچگە، هیچ نانیگ ترەک جویر خوەی نییە، خەڵک خوەشیان تیەێد وە گەرمی بخوەنەی".

نان ساجی تەنیا خواردن نییە؛ ریوڕەسمیگە کە لە میژوو خوەراک، بەڵگەس لەبان بەهرەی ژنەیل و نشانەی خانەدانی میوانداریی ئیلامە، ئەوە ئەو نانەسە کە لە سویەری ساجەو تیەێد تا باوەش بکەێدە کزەوای ئیوارە، و وەگەرد هەر تیکەیگ چیرووکیگ کویەنە ئویشێدەو.