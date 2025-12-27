عراق کەفێدە فتراق نووەوکردن یەکیگ لە کوینەترین کلێسایەیل خوەرھەڵات ناوڕاس.. وینە

شەفەق نیوز - بەغدا / کەربەلا

دەسەی دێرین و میراتی دەوڵەت عراق، ئمڕوو شەممە راگەیان، کو لیژنەی تەکنیکی وەشکین شوینەوار و میراتی کەربەلا دەسکردگە وە ئامادەکردن مەزەنەکردن خەرج و لێکۆڵینەوە لە توانای نووەوکردن کڵێسای ئەلئوقێسر جویر شوینیگ گەشتیاری.

لە بەیاننامەیگ کە ئمڕوو بڵاوی کرد، دەسەی کارگێڕی باس ئەوە کرد کە دەسەگە دەسکردیە وە تەماشاکردن لە شوین کڵێساگە و پەسا ئامادەکاری ئەرا مەزەنەکردن خەرج و لێکۆڵینەوە لە نووەوکردن کەێد ئەرا گەشتیاری لەو کڵێسا کە وە یەکیگ لە کوینەترین کڵێسایل خوەرهەڵات ناوڕاس دانریەێد و کەفێدە ناوچەیگ بیاوانی لە پارێزگاگە.

لە بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئی کارە ئامادەکردن بەڵگەنامە هاناوی ئەرا خاسەوکردن بیناگە، جویر بەشیگ لە تەقەلایەیل دەسەی دەوڵەتی ئەرا شوینەوار و میراتەیل ئەرا خاسترکردن ژیرخان ئابووری و مقیەتیکردن ئس شوینەوار دێرینە، کە سەرەتای دروسکردنی چوودەو ئەرا سەدەی پەنجەم زایینی، و وە دویری 5 کم لە قەڵای ئوخێدر.

لە مانگ ئەیلول ساڵ ٢٠٢٤، دەسەی دەوڵەتی ئەرا دێرین و میراتەیل وەزارەت رووشنهویری و گەشتوگوزار و ئاسەواریەیل عراق راپۆرتیگ دا کە شوینەواری کڵێسای ئوقێسر لە پارێزگای کەربەلا کاریگەری نەرێنی لەبانی بویە لەوەر ئاڵشتبوین کەشوهەوا، یەیش رخدارییگ گەورە لەبان مقیەتیکردن کڵێساگە دروس کردگە.

لێکۆڵینەوە و بەڵگەیل شوینەواری و سەرچەوە میژووییەیل نیشان دەن کە ئی کلێسا مەسیحییە نێستۆریەیل دروسی کردنە کە لە کلێسای بیزەنتین یاخیبوپنە، ئەوان لە ژیر دەسەڵات شانشینی لاخمید (٢٦٨-٦٣٣ز) کە لە ژیر ئیمپراتۆریەت ساسانی بوی و پابەند بوین وە ئایینی مەسیحییەو، پەنا و ئازادییان پەیا کردن ئەرا جیوەجیکردن رسوومەیل و پەرستاییان.

نێستۆریایزم لەو سەردەمە گەشە کرد، وە دەسمیەتی هەڵوێست پیشوازی ئیمپراتۆرەیل ساسان وەرانوەر ئەو مەزهەوە، چوینکە ساسانییەیل وەگەرد رووم جەنگ داشتن، کە پابەند بوین وا مەسیحییەتی ئۆرتۆدۆکسی.

شوینەواری نویسیای ئارامیی لەقەی دیوارەیلی مەنیەسەو، بیجگە لە قوربانگاگە کە روی لە قودس کردگە و لەو شوینەیل کڵێساگە بەرزتر دانریاس.

رووبەر شوینەگە نزیکەی چوار هەزار مەتر چوارگووشەس، کە قەور و تاوەر و خانەقا و گەنجینەیل هاناوی.

کڵێسایگ ترەک کە تایبەتە وە رسوومەیل وەخاکناین مردگەیل مەسیحییەیل، لە دەیشت تەیمانەی کڵێسای ئوقێسر دەیان قەور پەیا کریا کە روییان وەرەو قودس کریاس، و چەن تەپەیگ لە نزیک ئەو دوو کڵێسا پەیا کریاس، کە نشانەس ئەرا ئەوە کە شاریگ تەواو سەردەمیانە لەورا بویە.

دویای پەیاکردن کڵێساگە لەلایەن کلکریای هەڵکەنین مەسیحییەیل ساڵانە لە جەژن کریسمس وەردەوام سەردانی کردیان و نماز خوەنیان هەرچەن لە زەویەو قەواسەگەی رمیاس، وەلێ دیوار و شوینەیل جویر خوەیان مەننەسەو.