"دەیفە خاتوون" ئەو ژنە کوردە ٦ساڵ فەرمانڕەوایەتی حەلەب کرد

‏دەیفە ژنە کوردیگ بوی لە بنەماڵەی ئەیوبییەیل،

‏ئەرا نزیکەی ٦ساڵ و لە ناوەین ساڵەیل ۱۲۳٦-۱۲٤۲زایینی، جویر فەرمانڕەوای شار حەلەب فەرمانڕەوایی کرد.

‏لەو ماوە، دەسەڵات سیاسی و سەربازی لە دەس خوەی بوی و هەزاران سەرباز موسڵمان (لە سەرچەوەیل شمارەگە جیاوازە بڕیگ تا نزیکەی 50 هەزار باس لەلی کەن) چەوەڕێ فەرمانەیلی بوین.

‏وە ئاشکرا بانگەواز جیهاد دژ وە پەلامارەیل کرد، وە تایوەت ئەرا پاراستن حەلەب و ناوچەیل دەوروگەرد لە وەخت پەلاماردان دوژمنەیل.

‏وەپای مێژوو لە زەمان میتانی و هیتیتییەیل، ئێ شوینەیلە خاک کوردان بویە و داگیرکریانە، وەپای سەدان بەڵگەی شوینەواری چەسپیاس.

