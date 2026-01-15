"دەیفە خاتوون" ئەو ژنە کوردە ٦ساڵ فەرمانڕەوایەتی حەلەب کرد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەیفە ژنە کوردیگ بوی لە بنەماڵەی ئەیوبییەیل،
ئەرا نزیکەی ٦ساڵ و لە ناوەین ساڵەیل ۱۲۳٦-۱۲٤۲زایینی، جویر فەرمانڕەوای شار حەلەب فەرمانڕەوایی کرد.
لەو ماوە، دەسەڵات سیاسی و سەربازی لە دەس خوەی بوی و هەزاران سەرباز موسڵمان (لە سەرچەوەیل شمارەگە جیاوازە بڕیگ تا نزیکەی 50 هەزار باس لەلی کەن) چەوەڕێ فەرمانەیلی بوین.
وە ئاشکرا بانگەواز جیهاد دژ وە پەلامارەیل کرد، وە تایوەت ئەرا پاراستن حەلەب و ناوچەیل دەوروگەرد لە وەخت پەلاماردان دوژمنەیل.
وەپای مێژوو لە زەمان میتانی و هیتیتییەیل، ئێ شوینەیلە خاک کوردان بویە و داگیرکریانە، وەپای سەدان بەڵگەی شوینەواری چەسپیاس.