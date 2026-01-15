"دەیفە خاتوون" ئەو ژنە کوردە ٦ساڵ فەرمانڕەوایەتی حەلەب کرد

2026-01-15T13:40:44+00:00

‏‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەیفە ژنە کوردیگ بوی لە بنەماڵەی ئەیوبییەیل،

‏ئەرا نزیکەی ٦ساڵ و لە ناوەین  ساڵەیل ۱۲۳٦-۱۲٤۲زایینی، جویر فەرمانڕەوای شار حەلەب فەرمانڕەوایی کرد.

‏لەو ماوە، دەسەڵات سیاسی و سەربازی لە دەس خوەی بوی و هەزاران سەرباز موسڵمان (لە سەرچەوەیل شمارەگە جیاوازە بڕیگ تا نزیکەی 50 هەزار باس لەلی کەن) چەوەڕێ فەرمانەیلی بوین.

‏وە ئاشکرا بانگەواز جیهاد دژ وە پەلامارەیل کرد، وە تایوەت ئەرا پاراستن حەلەب و ناوچەیل دەوروگەرد لە وەخت پەلاماردان دوژمنەیل.

‏وەپای مێژوو  لە زەمان میتانی و هیتیتییەیل، ئێ شوینەیلە  خاک کوردان بویە و داگیرکریانە، وەپای سەدان بەڵگەی شوینەواری چەسپیاس.

