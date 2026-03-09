دويای ملیۆنا ساڵ.. زانایەیل سیمای روخسار یەکیگ لە باپیرە کوینەیل ئایەم ئاشکرا کەن

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

تیمیگ زانایەیل وە سەرکەفتن روخسار یەکیگ لە وەناوبانگترین سانبویل هۆمینینی دووارە دروسکردنە کە وە "پا بویچگ" ناسیاس، کە میژووەگەی چوودەو ئەرا نزیکەی 3.67 ملیۆن ساڵ.

ئی مۆدێلە تەواوەی کەپووڵ دەسکەفتیگ ناوازەس، وەتایبەتی وە نووڕستن ئەو تلیان و شیویانە کە وەدرویژایی ملیۆنا ساڵ لەناو سان هشک وەرگەی کردگە.

وەپەی خەوەر ماڵپەڕ Science Alert، توێژینەوەگە لەلایەن ئەنترۆپۆلۆژیست ئامێلی بۆدێت لە زانکۆی پۆیتیە لە فەرەنسا سەرپەرشتی کریاس، کە ئەرا یەکەمجار دەموچەو لیتل فووت وە شیوەیگ دیجیتاڵی دروسکریاس.

توێژەرەیل پشت وە "شیکاریکردن مۆدێلە نووەگە و وەراوردکردنی وە هۆمینین و مەیمونەیل بەسانە، یەیش دەسمیەتدەر بویە ئەرا پڕەوکردن بۆشاییەیل لە فامستنمان لە پەرەسەنین تایبەتمەنییەیل باوباپیرەیل ئایەم".

"پا بویچگ" ئەرا یەکەمجار لە ساڵ 1980 لە ئەشکەفت ستێرکفۆنتاین لە باشوور ئەفریقا پەیا کریا، وەختیگ سەرەتا چوار سوخان بویچگ قاپ پا پەیا کریا، وەرجە دراوردن گشت سوخانەیل لەش دویای 15 ساڵ.

وە فرەیی ئی نموونە گلەو خوەێد ئەرا جویر Australopithecus، بەڵام پۆلێنکردن هویردی سەخت بویە لەوەر شیوانن کەپووڵەگە کە زوور سانەیل وەدرویژایی هەزاران ساڵ لەبانی بویە.

تیمەگە سکان تۆمۆگرافی کۆمپیوتەریی (CT) لە دامەزراوەیگ سینکرۆتڕۆن لە بەریتانیا وەکار هاورد ئەرا بەرهەمهکردن مۆدێلیگ سێ رەهەندی وە روونی تا 21 مایکرۆمەتر.

دویای ئەوە سوخان و دگانەیل وەشیوەیگ مەجازی لە سانەگە جیاوە کردن و جویر چەوچەیگ لە شوین سەرەتایی خوەیان دانریان تا کەپووڵەگە دروس بکەن.

وەراوردکردنەیل نشان دان کە قەوارە و شیوەی کەپووڵەگە جویر نموونەیل ئوسترالۆپیتێکوسە لە خوەرهەڵات ئەفریقا، لە وەختیگ چاڵەیل چەوەیل تایبەتمەنی جیاوازییگ داشتن کە شایەت کاریگەرییەیل پەرەسەنین ژینگە و کەمی خوەراک لە باشوور ئەفریقا لە سەردەم پلۆسین رەنگ بەێدەو.

توێژەرەیل هوشداری دانە کە ئەنجامەیل سەرەتایین و بایەسە لە بانان خاسەوکردن فرەتر بوود، دیاری کردن کە ئی کارە دەسمیەتی دەێد ئەرا فامستنیگ خاستر لە تایبەتمەنییەیل باوباپیرەیل ئایەم و پەرەسەنین هۆمینینەیل.