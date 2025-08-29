دهۆك.. ئاو دەریاچەی بەنداو موسڵ لەڕوی شاریگ ئاسەواری داوەزێد تەمەنی 5000 ساڵە (وینە)

شەفەق نيوز- دهۆك

فەرمانگەی ئاسەواری دهۆک، ئمڕوو جمعە، ئاشکراکردن شاریگ ئاسەواری راگەیان تەمەنی زیاتر لە پەنج هەزار ساڵە لە دەریاچەی بەنداو موسڵ، دویای داوەزیان ئاوەگە کەفتە دەیشت.

بێکەس بريڤكاني، وەڕیەوبەر ئاسەواری دهۆک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو شار ئاسەواریە کە پەیا کریا گەورەترین قەورسان پەیاکریاگ هاناوی، و تیم هەڵکەنین تابووت خەڕگین هن سەردەم هلنستی پەیا کرد مەزەنە کریەێد میژوو قەورسانەگە ئەرا نزیکەی 300 ساڵ وەرجە زاینی گلەو بخوەێد.

وتیش: ئی قەورەیلە وە خاک برشیای دروس کریانە، وتیش: تیم هەڵکەنن اە فەرمانگەگە ئیرنگە وەردەوامە لە کارەیل مینەکردن لەو شوینە ئەرا پەیاکردن چشتەیلیگ ئاسەواری شایەت دەسمیەتی بیەن لە دەوڵەمەنکردن تۆژینەوەیل میژووی ناوچەگە.

ئەو شوینە کەفێدە ئاوای خانکی لە باشوور پارێزگای دهۆک، کە لەوەخت دروسکردن بەنداو موسڵ دەریاچەگە بانی پووشیە.