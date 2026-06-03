دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)

دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)
2026-06-03T11:25:15+00:00

شەفەق نیوز - دهۆک

فەرمانگەی شوینەوارەیل دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە پەیاکردنیگ شوینەواری گرنگ لە قەزای ئاکرێ، و ئەوەیش لە مەوقەی کارەیل هەڵکەنین کە وەرجە جیوەجیکردن پرۆژەی دروسکردن پەیکەر کاوەی ئاسنگەر لە ناوچەی سەرێ گرێ لە ناوڕاس شارەگە ئەنجام دریان.

و بێکەس بریفکانی وەڕێوەبەر فەرمانگەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شوینەگە لە سەرەتاوە ئەرا پرۆژەگە تەرخان کریاوێد، باوجی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیلە نیشان دان کە شوینیگ شوینەواری لەژیری هەس، ئەو کارە کە پاڵ وە ستافەیل فەرمانگەی شوینەوارەیل و کەلەپوور لە ئاکرێ دا تا هەڵکەنینەیل ئەنجام بیەن وە هەماهەنگی وەگەرد لایەن جیوەجیکار پرۆژەگە وەرجە دەسکردن وە کارەیل بنچینەیی.

وتیش: دەرەنجامەیل هەڵکەنینەیل بۊنە هووکار پەیاکردن گوشارگەیگ کۊن کە باوەڕ کریەێد لە رێوڕەسمە ئایینییە تایبەتەیل ئەرا بەرهەمهاوردن شەراو "هۆما" یا "سۆما" وەکار هاتیە، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوەگ شوینەگە گوشارگەیگ گەورە، و پەلەکانەیل سان، و جووەیل ئاوی، و شوینەیل تەرخانکریاگ ئەرا وەکارهاوردن ئاگر گرێدە خوەی.

 بریفکانی وتیش: داتا سەرەتاییەیل نشان دەن کە ئی پەیاکردن شوینەواری گرنگە گلەو خوەێدەو ئەرا نیمەی دۊەم لە هەزارەی یەکەم وەرجە زایین، و دووپات کرد لە وەردەوامبۊن کارەیل لێکۆڵینەوە و شیەوکردن ئەرا دیاریکردن رەهەندە میژوویی و شارستانییەیل ئەرا شوینەگە وە شیوەیگ وردتر.

دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)
دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)
دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)
دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)
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