دهۆک.. پەیاکردن شوینیگ شوینەواری دەگمەن لە ئاکرێ (وينە)

شەفەق نیوز - دهۆک

فەرمانگەی شوینەوارەیل دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە پەیاکردنیگ شوینەواری گرنگ لە قەزای ئاکرێ، و ئەوەیش لە مەوقەی کارەیل هەڵکەنین کە وەرجە جیوەجیکردن پرۆژەی دروسکردن پەیکەر کاوەی ئاسنگەر لە ناوچەی سەرێ گرێ لە ناوڕاس شارەگە ئەنجام دریان.

و بێکەس بریفکانی وەڕێوەبەر فەرمانگەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شوینەگە لە سەرەتاوە ئەرا پرۆژەگە تەرخان کریاوێد، باوجی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیلە نیشان دان کە شوینیگ شوینەواری لەژیری هەس، ئەو کارە کە پاڵ وە ستافەیل فەرمانگەی شوینەوارەیل و کەلەپوور لە ئاکرێ دا تا هەڵکەنینەیل ئەنجام بیەن وە هەماهەنگی وەگەرد لایەن جیوەجیکار پرۆژەگە وەرجە دەسکردن وە کارەیل بنچینەیی.

وتیش: دەرەنجامەیل هەڵکەنینەیل بۊنە هووکار پەیاکردن گوشارگەیگ کۊن کە باوەڕ کریەێد لە رێوڕەسمە ئایینییە تایبەتەیل ئەرا بەرهەمهاوردن شەراو "هۆما" یا "سۆما" وەکار هاتیە، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوەگ شوینەگە گوشارگەیگ گەورە، و پەلەکانەیل سان، و جووەیل ئاوی، و شوینەیل تەرخانکریاگ ئەرا وەکارهاوردن ئاگر گرێدە خوەی.

بریفکانی وتیش: داتا سەرەتاییەیل نشان دەن کە ئی پەیاکردن شوینەواری گرنگە گلەو خوەێدەو ئەرا نیمەی دۊەم لە هەزارەی یەکەم وەرجە زایین، و دووپات کرد لە وەردەوامبۊن کارەیل لێکۆڵینەوە و شیەوکردن ئەرا دیاریکردن رەهەندە میژوویی و شارستانییەیل ئەرا شوینەگە وە شیوەیگ وردتر.