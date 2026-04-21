دادپەروەری دۊاخریاگ.. "ئەرشیف گەپیگ" تاوان و رەنج کوردەیل فەیلی لە عراق دۆکیۆمێنت کەێد (وینە)

دکتۆر شێخ عەباس قورەیشی، سەرۆک ناوەند عراقی ئەرا دۆکیۆمێنتکردن تاوانەیل تونڕەوی، رووژ سێشەممە، ئاشکرای گردەوکردن هەزاران بەڵگەنامە لە ئەرشیف رژیم بەعس و دەزگایەیل ئەمنی و هەواڵگری کرد، کە چەوسیان کوردەیل فەیلی و ئەو وەسەرهاتەیلە کە تویشی بوینە لە کوشتن و بڕین دەرکردن و زەفتکردن مافەیل دۆکیۆمێنت کەێد.

قورەیشی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ناوەندەگە دەسکرد وە دۆکیۆمێنتکردن ئەو تاوانەیلە کە عراقییەیل تویشیان هاتنە لە زاخۆ لە باکوور تا فاو لە باشوور، لەناویانیش تاوانەیل جینۆساید کە رەسیە کوردە فەیلییەیل و پێکهاتەی ئێزیدی، و تاوان سپایکەر کە نزیکەی 2170 خوەنەوار سەربازی بوینە قوربانی، وەگەرد کۆمەڵکوژی زیندان بادوش و ئەو تاوانەیلە کە داعش وەبان مەدەنییەیل و هوزە عراقییەیل جیوەجیی کرد، هەرلیوا، ئەو تاوانەیلە کە رژیم بەعس وەرانەور کوردەیل وە گشتی و کوردە فەیلییەیل وە تایبەتی جیوەجیی کرد".

دیاری کرد کە "ئامانج سەرەکی ناوەندەگە ئەڵگەردان ئازار عراقیە ئەرا هۊریگ دۆکیۆمێنتکریاگ لەڕۊ یاسایی و میژووییەو کە بوودە شایەتیگ هەمیشەیی لەوەرانوەر جەهان لە قەوارەی ئەو پێشێلکارییەیلە کە گەل عراقی رۊوەڕۊییان بویە".

و لەبارەی ئەوەگ پەیوەندی وە کوردەیل فەیلی دیرێد، قورەیشی دووپات کرد کە "ئی پێکهاتەی رەسەنە تویش یەکیگ لە فراوانترین هەڵمەتەیل چەوسانن رێکخریاگ بویە لە ماوەی رژیم بەعسی، کە دەسگیرکردن وە بڕەو و لەسێدارەداین و دەرکردن زوورکاری و زەفتکردن رەگەزنامە و پۊل و سامانەیل گردە وەر".

وتیش: "شمارەی قوربانییەیل لە گەنجە فەیلییەیل رەسیە نزیکەی 100 هەزار گەنج، کە بڕیگیان لەناو کێڵگەیل مین لە ماوەی جەنگ عراقی ئیرانی وەکار هاوریان، لە وەختیگ کە هەزاران خیزان و بازرگانەیل ئەرا ئیران کلکریان دۊای زەفتکردن ناسنامە و پۊلەیلیان و بیبەشکردنیان لە گشت ئەوەگ کە پەیوەندییان وە نیشتمانەگە چەسپنێد".

هەمیش وت: "سەدان هەزار کەس وە زوورەملی ئەرا دەیشت وڵاتەگە دەرکریان، لە وەختیگ ناوەندەگە تۊنست هەزاران بەڵگەنامە لە ئەرشیف رژیم بەعس و دەزگایەیل ئەمنی و هەواڵگری و حزب گردەو بکەێد، هەرلیوا، دامەزراوەیل دادپەروەری راگوزەر و دامەزراوەی شەهیدەیل و دەسەی پرسیارکردن و دادپەروەری، سەروەبان وەچەودیەیل و کەسوکار قوربانییەیل و رزگاربویەیل".

دیاری کرد کە "تیمەیل بەڵگەسازی بەشداری کردن لە چەودیاریکردن شمارەیگ لە قەورسانەیل وە کۆمەڵ لە چەن پارێزگایگ، کە پرۆسەیل وەشکین پەردە لاوردن لەڕوی دیمەنەیلیگ مرۆیی سەرسامکەر، لەناویانیش داڵگەیلیگ کە مناڵەیلیان لە باوەش گردنە ئەرا مقیەتیکردنیان لە گولە، و پەیاکردن وەیلکان مناڵەیل و قوتیەیل شیر لەناو شوینەیل وەخاکناین، کە یەیش

پاڵپشتی گریمانەی زنیوەچاڵکردن قوربانییەیل کەێد".

وتیش: "ناوەندەگە مووزەخانەیگ دۆکیۆمێنتکاری دیرێد کە وینە و بەڵگەنامەیل رەسەن و پڕتاڵ و ناسنامەیل کەسی و کەرەستەیلیگ کە لە پرۆسەیل لەسێدارەداین وەکار هاتنە لەخوەی گرێد، وە ئامانج ئاشناکاردن نەوەیل نوو وە قەوارەی ئەو چەوساننە کە وەسەر کوردە فەیلییەیل و گشت پێکهاتەیل عراقییەیل هاتگە کە وەرجە و دۊای ساڵ 2003 لەلییان ناڵینە".

لە کۆتایی وت: "دروسکردن ئەرشیفیگ نیشتمانی گشتگیر ئەرا تاوانەیل گامیگ بنەڕەتی نیشان دەێد ئەرا وەدیهاوردن دادپەروەری راگوزەر و قەرەبووکردن قوربانییەیل، و مسۆگەرکردن ئەوەگ کە ئەو نەهامەتییەیلە کە عراقییەیل وەخوەیان دینە، و لە نوابانیان کوردە فەیلییەیل، و نەچگنیان ئەرا پەڕەیلیگ فەرامووشکریاگ لەناو میژوو".