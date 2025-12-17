تەمەنی 415 هەزار ساڵە... پەیاکردن کوینەترین بەڵگە لەبان وەکارهاوردن ئاگر لەلایەن ئایەم

شەفق نيوز- وەدویاچگن

زانایەیل کوینەترین بەڵگە پەیا کردن لەبان دەمدان ئاگر وەدەس ئایەم وەرجە میژوو لە ناوچەی سوفوك ئینگلیزی، کە کوانییگ پەیا کریا دیارە ئایەم نياندرتال وەرجە 415 هەزار ساڵ دروسی کردگە، کە ئاشکرای ئەو رویداو گرنگە کەێد لە بنچینەی ئیمە، کە وەرجە سەردەم دویرودرویژیگ بویە، وەگورەی رۆیتەرز.

لەناو چاڵیگ خەڕگین کویەنە، نزیک ئاوای بارنهام، پارچەیگ لە خەڵک پەیا کردن کە بویەسە سیاتگ، و چەن تیشەیگ شکیاگ وت سان دروس کریانە، و دوو پارچە ئاسن بیریت، کە وەختیگ دەێد لە سان چەخماخە دەێد، و ئاگر لەلی دروس بوود، و وتن ئەو کوانیە فرە جار وەکار هاتیە.

ئەو کوانیە نزیک گوڵەم ئاویگ بویچکە، کە لەپای داکاسیانە، کە نیم ئەشتون زانای ئاسەواری لە مۆزەخانەی بەریتانی لە لەندەن وت: مەزەنە کەیمن ئەو پارچە ئاسنە لە شوینیگ ترەک هاوریاس تا ئاگر وەپی بکەنەو، کە یەیش میژوو وەکارهاوردن ئاگر خەێدە وەختیگ کوینەتر.

تا ئیسە، کوینەترین بەڵگە لەبان وەکارهاوردن ئاگر چوودەو ئەرا نزیکەی 50 هاوار ساڵ لە شوینیگ لە باکوور فەرەنسا.