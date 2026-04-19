‏ئەڕا فرەیگ لە پەیکەرە میسریە کویەنەیل لویتیان شکیاس؟

شەفەق نیوز

‏شیوانن یا شکانن لویت پەیکەرە میسرییە کوەنەیل تەنیا وە مدوو کویەنی یا رویداوەیل سروشتیی نەویە، بەڵکم چەن هووکاریگ قویل میژوویی و ئایینی لەپشتی بویە.

‏1. باوەڕ ئایینی / میسرییە کوەنەیل لەو باوەڕەبوین پەیکەرەیل تەنیا سەنگ نین بەڵگم "روح" یا هاز ئەو کەسە هاناوی کە ئەرای دروسکریاس (جویر پاشاگان یا خوداوەنەیل).

‏ئەوان لەو باوەڕەبوین پەیکەرەیل لەڕی لویتەو هەناس دەن هەر وەی مدووە نەیارەیلیان یا ئەو کەسەیلە لەدویایان هاتن تا هاز ئەو پەیکەرە لەناو بوەن نەیلن هەناس بیەن لویتیان شکانن وەیەیش وەپای باوەڕ ئەوان پەیکەرەگە "کوشیا"دی نەویە جی رخداری.

2. ‏هنای پاشای نوویگ هاتیەسە بان تەخت فرەجار خوازیە شوینەوار و ناوبانگ پاشایەیل وەرژە خوەی بسڕێدەو، وە تایوەت ئەگەر گیچەڵ لەناویان بوود، شکانن لویت و شیوانن دەموچەو پەیکەرەگی رییگ بویە ئەرا سووکایەیتیکردن و لەناوبردن شکۆ پاشای وەرین.

3. ‏هووکارەیل سروشتی: نیەود فەرامووش بکرێد بەشیگ دەرپوقیاگ پەیکەرە و فرە لاوازە لەماوەی هەزاران ساڵ وە مدوو کەشوهەوا و وا و واران یا کەفتن پەیکەرەیل یەکەم بەش کە وەر زەوی کەفێد و بشکێد لویتەگە.

‏بەشیگ فرە لە شوونەوارناسەیل جویر ( ئێدوارد بلایبێرگ) دیاریکەن شکانن لویت وە مەبەست بویە چوینکە فرجار دوینریەێد لاگان لویتەگە وە کەرەستەی تیژ دریاس لەلی، یەیش ئەوە چەسپنێد کە رویداوەگە سروشتی نەویە بەڵکم کاریگ پلان دارێژیاگ بویە.

