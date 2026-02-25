‏پەیاکردن ئاسەواریگ دێرین لە گەڕەکێگ نیشتەجیبوین لە ناوڕاس هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی شوونەوار و کەلەپوور لە هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ڕایگەیاند قەورسانیگ دێرین پەیا کریاگە کە تەمەنی نزیکەی 14 سەدەس.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە لە بەیاننامەیگ کە ڕەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان: ئی قەورسانە زیاتر لە 100 کەپووڵ ئایەم و بڕیگ کەلوپەل و پارچەی ئاسەواری گردیەسەخوەی، و لە مەوقەی جیوەجیکردن پڕۆژەیگ خزمەتگوزاری لە گەڕەک "باغلو مەنارە" لە ناوڕاس شار هەولێر پەیا کریاگە.

‏دیاریکرد، تیمیگ ئاسەواری ناوخوەیی لە وەڕێوەبەرایەتی گشتی شوینەوار و وەڕێوەبەرایەتی هەولێر، لە چەن رووژ گوزەشتەو دەس کردنە وە کارەیل کەنین لەو شوینە، و مەزەنەیل سەرەتایی نیشان دەن کە مێژوو ئی شوینە گلەوخوەد ئەڕا نزیکەی 1400 ساڵ وەرژە ئیسە.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە ئاشکرایکرد کە تا ئیسە پاشماوەی زیاتر لە 100 کەلەسەر ئایەم و بڕیگ سکە و پویل نوقرە، و دوو پاوانەی برۆنزی، و دوو مێرگ مرواری (ملوانکە)، و دەسوونگ ئاسنی، و چوار پارچە قاو و قوشخانەی فەخفوری کە وەرد تەرمەیلە کل کریانە، پەیا کریانە.

‏هەر وەپای بەیاننامەگە، ئەرا یەکلاکردن ڕاسی مێژوویی و زانستییەیل، نموونەیل لە (DNA) کل کریانە ئەڕا وەزارەت ناوخوەی تا تاقیکردنەوەی هویرد و تاقیگەیی ئەرایان بکریێد.

‏جی باسە، ئی شوینە کەفتییەسە نزیک جادەیگ لە گەڕەک "باغلو مەنارە"، هنای کرێکارەیل خەریک کار بوینە چەویان وە چەن کەپووڵیگ کەفتییە و زویوەزوی تیمە تایبەتەیل ئاگادار کردنە، دویای وشکین و هەڵکەنین، دەرکەفت کە ئی شوینە ئاسەواریگ گرنگە و گەنجینەیگ لە کەلوپەلەیل دێرین و کویەن هاناوی کە باس لە سەردەمیگ مێژوویی ناوچەگە کەن.

