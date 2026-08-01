شمارەی "دووسەد و هەفتا و یەک" لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نیوز/ لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، شمارەی (271) نوو لە گۆڤار "فەیلی" ئەرا مانگ تەمموز / یۆلیۆی 2026 هاتە دەر.

شمارە نووەگە بڕیگ لە باوەتەیل سەرەکی لەخوەی گردگە کە باس لە پرسەیل گرنگیگ کەن لەبان هەردوگ ئاست ناوخۆیی و هەرێمی. لە دیارترین باوەتەیل:

* سەروتار شمارەگە: "لە دەیشت داڵانەیل راگەیانن: زەویلەرزەی کاریگەریی دیجیتاڵی لە عراق"

سەروتارەگە لەلایەن سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلییە، وتارەگە باس لە بەرزەوبۊن ئاست کاریگەرەیل دیجیتاڵی لە عراق و کاریگەرییە زیایبۊەگەیان لەبان گەنجەیل کەێد، لە وەرانوەر داوەزیان راگەیانن باو، و دووپات کەێد کە راسگوویی و نزیکییان لە مەردم بۊسە مدوو ئەوەگ زیاتر ئامادە بوون و بڕوا پیکریاگ بوون.

* پیشەیگ تەمەنی 8 هەزار ساڵە.. رۊیکردن زیایبۊیگ حەسیر ئیلامی وەرەو جەهانیبۊن بەێد.

* لەبان پرسیارکردن.. کەی یاسا دەس رەسنێدە دزە گەورەیل کە لەپشت دەسەڵاتیانەو قایم کریانە؟.

* کارەبای عراق کەمهاوردنیگ وە 50% و گرەوکردن لەبان 25 ملیۆن پارچەی خوەری.

* پلە تایبەتەیل.. چۊ پارتەیل کۆنترۆڵ جومگەیل دەوڵەت عراقی کەن؟.

* پلاتفۆرمیگ مشتومڕ هەڵایسنێد.. عراقییەیل رخداری دیرن لە خەرجکردن پۊلەیلیان وە باجە خانوبەرەییە نووەیل.

* وەگەرد سەختەوبۊن گەرمی.. سپلیتەیل لە بەغداد دیار نیەمینن ئەرا کووە چگنە؟.

* لە شانۆەو وەرەو گەراج ماشینەیل.. ژنیگ عراقی ری خوەی وەرەو جەهان میکانیک واز کەێد.

شمارەیگ ترەک لە وتارە دیارەیل لە گشت بوارەیل ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی..

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