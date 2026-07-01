شمارەی "دووسەد و هەفتا" لە گۆڤار فەیلی
شەفەق نیوز / ئمڕوو چوارشەممە، دەزگای شەفەق ئەرا رۊشنۊری و راگەیانن، شمارەی (270)ی نوو لە گۆڤار "فەیلی" ئەرا مانگ حوزەیران / یۆنیۆی 2026 دەرکرد.
شمارە نووەگە بڕیگ باوەت سەرەکی لەخوەی گردگە کە پرسەیل گرنگیگ لەبان هەردوگ ئاست ناوخۆیی و هەرێمی پووشنێد، لە دیارترین باوەتەیلە:
وتار سەرەتای شمارەگە: "هوشیاری جادو و بنبەس هاشاکردن سیاسی"
وتار سەرەتایی ئەرا سەرنۊسەر عەلی حسێن فەیلی، کە لەناوی دووپات کەێد کە قەیران راسگانی عراق بریتییە لە لەدەسداین بڕوایی و دادپەروەری و زاڵبۊن بەرژەوەنییە سیاسییەیل، و چاکسازی وە چگن وە ژیر وەرپرسیاریەتی و وەنواخستن بەرژەوەندی نیشتمان لەبان بەرژەوەندییە حزبییەیل دەس وەپی کەێد.
* خوەنستنیگ بەریتانی لەباوەت سەختییەیل نوێنەرایەتی سیاسی ئەرا کوردەیل فەیلی و رۆڵ فراکسیۆنە گەورەیل
* "دەریاچەی رەنگە ئاڵشتبۊیل".. کامێرای "فەیلی" دیمەنیگ دەگمەن لە کوردستان توومار کەێد
* لەدەیشت سنوورەیل مادەی 140.. فتراق نوویگ ئەرا زەوی کێشەلەبان
* 110 ساڵ لەبان سایکس-پیکۆ: زەخمەیل بەشەوکردن، و ئاڵشتبۊنەیل ئیسە، و ئاسوو خەون کوردی
* مەرجەعییەت نەجەف.. میژووییگ لە ریگریکردن لە خۊنڕشانن و رەدکردن کیشانن عراق ئەرا ناو جەنگەیل ناوچەگە
* دەنیز ئۆنداف.. هەڵپەڕکیگ کوردی لەبان گەوراترین شانۆیەیل جەهان
* بازاڕکردن ئەلکترۆنی بوودە تەڵەیگ ئەرا عراقییەیل و کۆمپانیایەیل رەسانن لەناوەین ئاگر بفرووش و بسین
و شمارەیگ ترەک لە وتارە جیاوازەیل لە گشت بوارەیل ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی..
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