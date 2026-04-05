شمارە "دووسەد و شەس و هەفت" لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نیوز/ لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، شمارەی (267) نوو لە گۆڤار "فەیلی" ئەرا مانگ ئازار / مارس 2026 هاتە دەر.

شمارە نووەگە بڕیگ باوەت سەرەکی هاناوی کە رووماڵ پرسەیل گرنگیگ کەن لەبان هەردوگ ئاست ناوخوەیی و هەرێمی. لە دیارترین باوەتەیل:

پیشەکەی شمارەگە: "نیشتمان ماڵ یا نیشتمان سەربازگە؟"

وتار دەسپیک لە قەڵەم سەرنووسەر عەلی حسێن فەیلییە، کە وتارەگە ئاشکرا کەێد چوین عراق لە نیشتمانیگ کە بڕیار بوی ماڵیگ ئارام بوود، ئاڵشت بویە ئەرا گۆڕەپانیگ ئەرا هەژموون کە هیزەیل هەرێمی و ناودەوڵەتی جەنگ لەبانی کەن، لە وەختیگ هاووڵاتی جەزرەوەی جەنگەیلیگ دەێد کە پەیوەندی وەپیەوە نەیرن، و دووپات کەێد کە رزگاربوین جیوەجی نیەوود مەگەر ئەو وەختە کە جوگرافیا مانای خوەی جویر زەوییگ ئەرا ژیان گلەو بارێد، نەک جویر "سەربازگەیگ" کە ململانێیەیل کەسەیل ترەک لەناوی وەڕیەو بچوود.

کوردەیل فەیلی.. زەخمیگ خەڵتان خوین چەوەڕی دادپەروەری یەکلاییکەر کەێد دویای 46 ساڵ

عراق ها دەیشت لیستەگە.. راپۆرتیگ ئاشکرای فرەترین ئەو وڵاتەیلە کەێد کە زەرەرمەن بوینە لە جەنگەگە

جەنگ هەرێمی چە لە توانایەیل سەربازی عراقی ئاشکرا کرد؟

کەلەپوور مۆسیقای عراقی لەناوەین میرات مەزنەیل و تەقەلایەیل شەرمنانە ئەرا گلەوهاوردن

خۆر عەبدوڵڵا .. رێڕەویگ ئاوی نەخشەیل نوقمی کەن و شمارەکارەیل وەرجەوەختە نقومی کەن

هەولێر.. گۆڕەپانەیل کەوک وازی ئارەزوویگ فۆلکلۆری وەرزانەس کە نرخ باڵندە بردەوەیل بەرزەو کەێد

وەگەرد بڕیگ ترەک لە وتارە دیارەیل لە گشت بوارەیل ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی.

