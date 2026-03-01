شمارەی "دووسەد و شەس و شەش" لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نيوز/ لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن شمارەی (266) نوو لە گۆڤار فەیلی ئەرا مانگ شوبات 2026 هاتە دەر.

ئی شمارەی نووە بڕیگ باوەت سەرەکی هاناوی کە باس باوەتەیل گرنگ لە چین ناوخوەیی و هەرێمی کەێد، لە دیارترین باوەتەیل:

* پیشەکەی شمارەگە: "رچەوکردن یەکسانی" لە پرس فەیلی

وتار پیشەکەی لەلایەن سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، لەناوی بەس ئەو نیگەرانی درویژماوە و نا باوەڕیە کەێد کە فەیلیەیل لە عراق وەخوەیان دوینن لە ئەنجام قەیرانەیل سیاسی و بڕیارەیل نایەکسانی، و ئەو گڵووڵەبوین کۆمەڵایەتی و دەروینیە کە لەلی بوودەو، لە پایان داوای پەیماننامەی گفتوگۆ ناوخوەیی کەێد کە دووارە بڕوایی دروس بکەێد، و ئەو نیگەرانیە بکەێدە هازیگ رێکخریای تا ئامادەبوین و دینامیکی کۆمەڵگا بارێدەو.

* ئیدریس مەلا مستەفا بارزانی.. ژیاننامەی پیاییگ لە کەنار دوو سەردەم بو

* لە تەنگەڕەیەیل بايريشرهۆف.. نێچیروان بارزانی هاوکیشەی نوویگ چەسپنێد و واشینتۆن ئەو دەشنشانە گرێدەو

* پرس کورد فەیلی ئەرا بازرگانیگ نییە

* داریگ پیرووز و ریشەیل رویدار.. چیرووک دار سیدر لەناو جادەیل بەغداد

* ئەسکەندەریەی لەهویرچگ.. راپۆرتیگ ئەمریکی لەباوەت گەورەترین شارەیل خوەرھەڵات میژوویی لە عراق

و بڕیگ ترەک لە وتارەیل جیاواز لە چینەیل ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی.