شمارە دووسەد و شەس و دوو لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نيوز- بەغداد

شمارەی نوو (262) لە گۆڤار فەیلی لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن کورد فەیلی، ئەرا مانگ تشرین یەکەم 2025 هاتە دەر، وە باوەتەیل سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووری رەنگاوڕەنگ، باس ئاڵشتبویەیل هەڵوژاردن لە عراق کەێد، و رۆڵ فەیلیەیل لە سیمای گشتی، وەگەرد باوەتەیلیگ کەلتووری و تەکنەلۆژی هاوسەردەمی.

وتار سەرنویسەر کورسەیل کۆتای تەنیا و ئومیدەیل فرە

پیشکەی شمارەگە ئەرا سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، رووشنایی خستە بان ئەو سەختیەیلە لەڕوی نوێنەرایەتیکردن کورد فەیلی لە پەرلەمان، کە ئەو تەنیا کورسیە بەس نییە ئەرا مقیەتیکردن دادپەروەری و نوێنەرایەتی راسگانی، و داوای چاکسازی گشتگیر کرد، کە مسۆگەر تواناداری و دادپەروەری لە ژیان سیاسی بکەێد.

هەڵوژاردن عراق کەشوهەوایگ سیاسیە یا ئاڵشتکارییگ راسگانی؟

وتاریگ فراوان باس مشتومڕ هەڵوژاردن هاتگ کەێد کە بڕیارە لە 11ی تشرین دویەم 2025 وەڕیەو بچوود، پرسیار کەێد ئایا هەڵوژاردن توانای دروسکردن ئەو ئاێشتکاری ئارەزوومەنە دیرێد، یا بویەسە تەنیا کەشوهەوایگ دووارەوبوی ئەرا نووەوکردن شەرعیەت چین سیاسی.

هووز و ئێڵ قسەی خوەی چەسپنێد و وەرجە دەنگدە دەنگ خوەی دەێد

راپۆرتیگ باس زاڵبوین هووزەیل کەێد لە دیاریکردن رویەیل دەنگدان و کاریگەری پویل سیاسی لە هەڵمەتەیل، وەگەرد هوشداریکردن لە ئاڵشتبوین لایەنگری هووزانە ئەرا چشتیگ دەوڵەت مەدەنی لاوازەو بکەێد.

مشتومڕیگ لەبان بانان کۆتای ژن

باوەتیگ تایبەت باس بەشداریکردن ژن لە هەڵوژاردن کەێد، وتیش: کۆتای ژن ناوەڕۆک پشتگیریکەر خوەی لەدەسدا، کە بویە ئامرازیگ ئەرا مسۆگەرکردن ئامادەبوین شیوەیی لەژیر بەتیەی حزب، وەگەرد دیدارەیلیگ زەرد خانمە کاندیدەیل.

لە بازاڕ ئەرا پەرلەمان

لێکۆڵینەوەیگ وەناونیشان بازرگان و خاوەن کارەیل چنە ناو هەڵوژاردن عراق، توومارکردن نزیکەی 100 کەس خاوەن بزینیس چگنە ناو هەڵوژاردن، کە پرسیار لە پەیوەندی پویل وە دەسەڵات دروس کەێد و ئەگەریل دروسبوین فراکسیۆنیگ پەرلەمانی بازرگانی لە پەرلەمان هاتگ.

وەگەرد راپۆرت و وتاریلیگ تەرک.

جی باسە کە کۆڤار فەیلی کە لە تەمەن بیس ساڵی رەد کرد، وەردەوامە لە پتەوکردن ئامادەبوینی جویر سەکوویگ ناوازە ئەرا کەمینەیل وەشیوەی گشتی، و جویر گۆڤار شرۆڤەکاری روانگەی ئاڵشتبویەیل عراق لە نووڕین پیشەیی و کەلتووری گشتگیر.