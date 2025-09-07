شمارە "دووسەد و شەس" لە گۆڤار فەیلی

شەفەق نيوز/ لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، شمارەی (260) نوو لە گۆڤار فەیلی ئەرا مانگ ئاب 2025 هاتە دەر.

ئی شمارەی نووە بڕیگ باوەت سەرەکی هاناوی کە باس پرسەیل گرنگیگ لە ئاست ناوخوەیی و هەرێمی کەن، لە دیارترین باوەتەیل:

* پیشەکەی شمارەگە: " تا مووچەی دوو مانگ دیر بکەفێد، چە بوود؟!

وتار پیشەکەی ئەرا سەرنویسەری عەلی حسێن فەیلی، لەناوی باس باوەت قەیران مووچەیل هەرێم کوردستان کەێد کە بویە خەویگ دویاخریای و مافیگ خوریای، هەناێ ئیرادەی سیاسی راسگانی نیەمینێد، کە تیکەڵ چارەسەری ئابووری و سیاسی و ئەمنی و رێزگردن وەرانوەری کەێد.

* ئایا جیاوەبوین یەکلایەنی چارەسەریە؟.. كۆسۆڤو ئەرا نموونە

وتاریگ ئەرا نویسەر بەدر ئیسماعیل شیرۆکی باس باوەتیگ گرنگ کەێد کە جیاوەبوینە لەیەک لایەنەو، کە یەکیگە لە فرەترین ئەو باوەتەیلە کە مشتومڕ لە یاسای ناودڵەتی دروس کەن، لەوەر یەکبڕین لە بنەمای یەکێتی خاکەیل لەلاییگ، و بنەمای مافی گەلەیل لە بڕیاردان چارەنویس خوەیان لەلاییگ ترەک.

* نەهامەتی فەیلیەیل.. بڵویزەی دووچەوەکی و مردن هویرمان

ئەو جینۆسایدە کە وەسەر کوردەیل فەیلی لە عراق هات یەکیگە لە قیزەوەنترین تاوانەیل دژوە مرۆیی لە میژوو نوو ناوچەگە، ئی کار ناشیرینە کە دەیان ساڵ وەردەوام بوی و لە دویادویای هەفتایەیل و هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە رەسیە لوتکە.

* دەریاچەی بەنداو موسڵ قەورسانیگ ئێزدی ئاشکرا کەێد

داوەزیان تەکان ئاو لە تورکیا، سیمایگ نوو ئاشکرا کرد، کە ئاو دەریاچەی بەنداو موسڵ داوەزیا، تا قەورسانیگ هن ئێزدیەیل ئاشکرا بکەێد، لە راپۆرتیگ تایبەت وە گۆڤار فەیلی، بەشیگیان هیمان ناونیشان قەورەیلی و نەخشەیل جیاوازی مەنیە هەرچەن زیاتر لە چل ساڵ لە ژیر ئاو نقوم بوینە.

*قەیران پزشکەیل و دەرمانسازەیل .. بانگەواز ئەرا وازهاوردن لە کۆلێژەیل پزشکی لە سای خوازین فرەیگ ئەرا چەودیاریکردن تەندروسی

مشتومڕ فراوانیگ لە عراق، دویای قسەیل نەقیب دەرمانسازەیل، و هەمیش نەقیب پزیشکەیل دگان، کە داوا لە پۆل شەش زانستی مردن واز بارن لە چگن ئەرا کۆلێژەیل پزشکی و دەرمانسازی.

* ئایا گرەوکردن لەبان زیرەکی دەسکرد لە فێرکاری سەرکەفێد؟

لە سای ئی شووڕش ئەلیکترۆنی زویوەزویە کە جیهان وەخوەی دوینێد، زیرەکی دەسکرد تەنیا تەکنیکیگ نوو نییە، بەڵکم بویەسە گرنگییگ ستراتیژی لە گشت لاییگ لە ژیان، و لە نوای گشتیان کەرت فێرکاری.

