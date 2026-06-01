شمارەی (٢٦٩) گۆڤاری "فەیلی" هاتەدەر
شەفەق نیوز/ دامەزراوەی شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیاندن، شماری نوو (269) گۆڤار "فەیلی" تایبەت وە مانگ ئایار 2026 بڵاوکرد.
شمارە نووەگە کۆمەڵیگ باوەت سەرەکی گرێدەخوەی کە پرسە گرنگەیل ناوخوەیی و هەرێمی گرێدەو. لەدیارترین باوەتەیل:
*وتار سەرەکی: "ساعەتەیلمان ئەرا سوویگ ترەک رێکبخەین"
وتار سەرەکی وە قەڵەم سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، ئێ وتارە وینەیگ کاریگەر ئایەم عراقی کیشێد، رویوەروی زریانیگ رخ و ویرانکاری بوود، باوجی هێمان وە تاڵیگ ئومێدەو دەسگردیە،لە ناوەین دەنگەدەنگ قەیرانەیل قورسی رووژگار، دەقەگە بەهای باوەڕ وە ژیان رووشنکەێد، ئارامگردن و یەکرزی و دەسگردن وە ئایندە کەێدە کرداریگ وەرگیری، وتاریگە ستایش روح ئایەم کەێد کە هەرگیز نیەشکەێد، و دووپاتکەێد لەبان نیشتیمانەیل هەنای ئاوەدان بوون ئومید لە دڵەیل وە زینگی بمینێد.
* هاوکێشەی حوکمڕانی لە هەرێم کوردستان.. لە رویوەرویبوین چەکدارییەو ئەرا جەنگ سەرد
* من و تو.. جەنگ پێگەی فەیلیەیل
*لەیلا قاسم بووک خانەقین و سوسەن کویەیل کە دار سێدارەی بەزان
* دووانەی دەسەڵات عراق خەێدە ناو سووڕ جەنگ یەکلاکردن حساوەیل
* جەنگ هەرێمی دەوری شارە پیرۆزەیل دەێد و سەردانگەرەیلی لە عراق ئاخڵە دەێد
*خەون مۆندیال بەربەست ڤیزەی تێدە نوا.. جەماوەر عراقی رخیان چوود لە پشتیوانی شێرەیل بیبەش بوون.
* سارە.. و ئەو دڵە کە وەرد سیستەم قەیرانەیل عراق جەنگێد.