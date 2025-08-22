شعر و ئەدەب کوردی لەناو شمارەی نوو لە داوێنی ئەربابا
شەفەق نیوز/ شەس و سێیەمین مانگنامەی "لە داوێنی ئەربابا"، کۆمەڵەی ئەدەب بانە، وە سەرپەشتی مامووسا" کەریم دافعی/ ک.د ئازاد" هاتە دەر.
لەی شمارە باوەتیگ وەزوان فارسی لەبان شعر کلاسیکی کوردی لێکۆلینەوە و وەدویاچگن و هاوردن چەن نموونەیگ لە پارچە شعرەیل شاعرەیل کورد،
باوەتیگ لەبان نویسانن بەد و زانیاری ناتەواو لەناو ئی شمارە بڵاو کریاس.
باوەتیگ گرنگ لەبان میژوو رووشنهویری لە مەهاباد.
چیرووک کوردی، کوڵە چیرووکەیلیگ جیهانی"
هەمیشە بڕیگ لە پارچە شعرەیل کوردی، و بەشیگیش هەڵگەردان ئەرا چەن پارچە شعریگ.
لە شمارەگە چەن وینەیگ کاریکاتێری هەس، کە باس لە رەفتارەیلیگ لەناو مەردم کەن.