شعر و ئەدەب کوردی لەناو شمارەی نوو لە داوێنی ئەربابا

شەفەق نیوز/ شەس و سێیەمین مانگنامەی "لە داوێنی ئەربابا"، کۆمەڵەی ئەدەب بانە، وە سەرپەشتی مامووسا" کەریم دافعی/ ک.د ئازاد" هاتە دەر.

لەی شمارە باوەتیگ وەزوان فارسی لەبان شعر کلاسیکی کوردی لێکۆلینەوە و وەدویاچگن و هاوردن چەن نموونەیگ لە پارچە شعرەیل شاعرەیل کورد،

باوەتیگ لەبان نویسانن بەد و زانیاری ناتەواو لەناو ئی شمارە بڵاو کریاس.

باوەتیگ گرنگ لەبان میژوو رووشنهویری لە مەهاباد.

چیرووک کوردی، کوڵە چیرووکەیلیگ جیهانی"

هەمیشە بڕیگ لە پارچە شعرەیل کوردی، و بەشیگیش هەڵگەردان ئەرا چەن پارچە شعریگ.

لە شمارەگە چەن وینەیگ کاریکاتێری هەس، کە باس لە رەفتارەیلیگ لەناو مەردم کەن.