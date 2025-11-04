"تا گوڵ سوو لە لیو ئاگردان".. کتاو نوویگ نویسەر ماجد سورەميري چاپ کریا

شەفەق نيوز- بەغداد

لە دەزگای رووشنهویری و بڵاوکردن کوردی، سەروە وەزارەت روشنهویری و گەشتوگوزار و ئاسەواری عراق، کتاو نوویگ نویسەر و موتەرجم و رووژنامەنویس ماجد سورەميری وەناونیشان "تا گوڵ سوو لە لیو ئاگردان" لەچاپخانە هاتەوە.

ئی کارە تیکەڵیگ ناوەین سووز و کەلتوور و نووڕین سەردەمیانەی کۆمەڵایەتی و سیاسی پەیا کەێد.

کتاوەگە وە 320 لاپەڕە لە قەوارەی وەزیری، 77 وتار هاناوی کە زويتر نویسەرەگە لە گۆڤار "گول سوو" بڵاوی کردگە، کە وە زاراوەی کوردی خوارین فەیلی نویساسەی، وکردگەسەی گەشتیگ ئەرا تێڕامان لە هویردەکاریەیل ژیان رووژانە، کە وەشیوەی نوویگ پەند پیشینان خەیگە هویر ودوبارە سازێدەوەی، و تیکەڵای سادەیی و قویلی هویرکردن کەێد.

ماجد سورەميرى لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کتاوەگە بەرهەم ساڵەیل دویرودرویژیگ لە کار رووژنامەوانیە لەناو دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، و تەقەلای دوبارە گیانخستنەوەر زاراوەی کوردی خوارینە، جویر مەیدانیگ ئەرا گوزارشتکردن ئەدەبی و هویرکردن.

وتیش: ئامانجی ئەوە بوی کە زوان میللی بکەێدە مەدانیگ ئەرا دوبارە نووڕستن و رەخنە، وەبی لەدەسدان تام و سووز مرۆیی خوەی.

ماجد سورەميري دیاری کرد کە مامووستا عەلی حسێن فەیلی، وەرپرس دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، پیشەکی کتاوەگە نویسان کە وت: ماجد سورەميرى رووژنامەنویس و نویسەر و وەڕیەووەر نويسانن، لە ماوەیل گوزەشتە جیگرسەرنویسەر گۆڤار "گول سوو" بوی، ئی نویسەرە ئەزموونیگ دووانی وەخوەی دی، لەناوەین لایەنگری نەتەوەیی و ژیان ناو بەغداد، کە بنەمایەی دەوڵەمەنیگ لە فامستن و ئەزموون مرۆیی و پیشەیی وەپی دا، کە وەرجە زیاتر لە بیس ساڵ، یەکیگە لە کاراترین و دێرینترین ئەندامەیل لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن.

عەلی فەیلی وتیش: کتاوەگە چیرووکەیل فولکلۆری و پەنەیل میللی هەڵگرێد، کە وەزوانیگ سادە و نووڕین نوویگ پیشکەشیان کەێد، و زاراوەی سووزدار کوردی خوارین، تا دووارە زنییانەو بکەێد، و لەناوی وەچیگ گەورەتر واز بکەێد ئەرا ناسانن کوردەیل فەیلی و خوارین و کەلتووریان، و لەی رەنج و تەقەلا توەنستن ئەرزش و رەنگینی ئی زاراوە نشان بەێد، و جوير جیاوازیگ لە شیوەی و ناوەڕۆک وەپی بەخشێد، و گەزاف نییە ئەگەر بویشیمن کە ئی تەقەلا چشتیگ جویری خەێدە بان گەنجینەی کەلتووری کوردی خوارین.