باوەتەیل گۆڤار فەیلی لە شمارەی "دووسەد و شەس و چوار"ی

شەفەق نيوز/ لە دەزگای شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن شمارەی(264) لە گۆڤار فەیلی لە مانگ کانوون یەکەم 2025. دەرچگ، کە بڕیگ باوەت سەرەکی لەناوی بوی و پرسەیل گرنگ لە چین ناوخوەیی و هەرێمی هەڵگردوێد، لەناویان:

* پیشەکەی شمارەگە: " ساڵ نوو و ئەرمەنیا یی پایان"

وتار پیشەکەی لەلایەن سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، باس مەوقەی هەڵسەنگاندن کۆتاێی ساڵ کەێد، و وەردەوامی کار میدیایی لەبان شەکەتی، وەگەرد دڵنیابوین لەوە کە سەرکەفتن وە ناسنامە و بڕوا و ستراتیژی ئاشکرا دروس بوود، و رۆڵ ئەرزشەیل سەرەکی نشان دەێد و فامستن مەردم لە بیناکردن دەزگایگ راگەیانن سەروەخوەیی، گەشەکردگ، و وەردەوامیدار.

* جیهان لە 2025 .. ساڵ رێککەفتن سەخت و تاقیکردن نواگیری.

ساڵ 2025 هەر تەنیا دەورانیگ سەردەمی ئاسایی نەوی لە رووزنامەی سیاسی جیهانی، وەلێ ئەو ساڵە بوی کە سەردەم راسگانی زبر دەسوەپی کرد، لە راپۆرتیگ کولبڕ باس رویداوەیل سیاسی گرنگ جیهان کەێد.

* 15 ساڵ لە بڕیار جینۆساید.. کوردەیل فەیلی داوای جیوەجیکردن یاسا کەن.

وەبوونەی رەدبوین پانزە ساڵ وەبان دەرچگن بڕیار دادگای تاوانەیل عراقی باڵا کە پرس بارکردن و جینۆساید کوردەیل فەیلی لە ساڵ 1980 جویر تاوان جینۆساید وەگشت پەیمانەیل دادە قەڵەم، داواکاریەیل جیوەجیکردن بڕیار دادگا نووەو بوی، و لاوردن گشت ئەو کاریگەرە بەدەیلە کە وەسەر کوردەیل فەیلی هاتنە.

* بیچەککردن.. "میحوەر وەرگری" کەفتیەسە نوای "سوقان شکانن"

لە ناوەین فشارەیل ناودڵەتی زیاییگ و بانگوازەیل دووارەوبوی ئەرا گیرهاوردن چەک لەلای دەوڵەت، مشتومڕ لە خوەرھەڵات ناوڕاس نووەو بوود لەبان بانان باڵە چەکدارەیل لە عراق و لوبنان و غەززە و یەمەن، وەتایبەت کە ئی داوایەیلە لە سای جەنگ واز تیەێد لە غەززە و ژاوەژاو لە دەریای سوور، و فشارەیل ئەمریکا لەبان بەغداد و بەیروت، وەرانەور وازنەهاوردن ئەو باڵەیلە لە چەکیان ئەرا دڵنیابوین لە مەنینیان.

* تەندروسی عراقیەیل کەفتیەسە رخداری.. ئاگادارکردن لە کاریگەریەیل قەیران ژینگە.

شارەیل عراق، بەغدای پایتەخت لەنوایان، زیایبوین وەرچەویگ لە شیواشیو ژینگەیی وەخوەیان دوینن، کە قەیران پیسبوین وا زیایەو بوود، وەگەرد کەمەوبوین شوینە سەوزەیل، لەسای ئاڵشتبوین کەشوهەوا و زیایبوین چالاکی بیناسازی بی پلان.

* "بازاڕ خانمە کراکارەیل ئەفریقایی" دیاردەی دەوڵەمەنی و شانازیکردن چینەیی.

ئی وتارە باس دیاردەیگ کەێد کە لەناو کۆمەڵگای عراقی نەناسیاس، کە ریکردن وەگەرد خانمە کراکار ئەفریقایی وە روخسار جیاوازی لەلایەن خیزان عراقی لەناو بازاڕەیل و شوینەیل گشتی بویەسە دیاردەی باویگ، چوینکە نشانەس ئەرا دەوڵەمەنی ئەو خیزانە.

* لافاو نیشتەجێی .. سەری دەێد لە کەموکوڵی خزمەتگوزارییەیل و نیشتەجیبوین.

وەگەرد راگەیانن فەرمی دەرئەنجامەیل هەشمارکاری نیشتەجیی لە عراق، نیگەران لە توانای وڵاتەگە ئەرا بەجەرکردن زیایبوین دیموگرافی زویوەزوی دروس کەێد، وەتایبەت وەگەرد نزیکەوبوین شمارەی دانیشتگەیل لە 50 مليۆن کەس، کە ئی شمارە فشاریگ راستەوخۆ وەبان ئابووری و خزمەتگوزارییەیل و دەرفەتەیل کار و نیشتەجیبوین.

هەرلیوا، وەگەرد بڕیگ ترەک لە وتارەیل جیاواز لە گشت چینەیل ئابووری و سیاسیی و کۆمەڵایەتی لەناو ئی شمارە لە گۆڤار فەیلی هاتگە.