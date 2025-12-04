گۆڤار "فەيلی" ئاهەنگ 22مین ساڵیاد کاروان دویرودرویژ خوەی کەێد

شەفق نيوز- بەغداد

گۆڤار فەیلی لەلایەن ئاژانس شەفەق ئەرا رووشنهویری و راگەیانن، شمارەی نوو تایبەت (263) ئەرا مانگ تشرين دویەم/ نۆڤەمبەر 2025 دەرکرد، جویر ئاهەنگ 22مین ساڵیاد دەرکردن یەکەمین شمارەی، لەناوی باوەتەیل فراوانیگ هەڵگرد، دووارە یاد کاروان 263 شمارە کەێد، پڕ لە کار وەردەوام ئەرا بەڵگەسازی هویرمان فەیلی.

شمارەگە باوەتیگ فراوان ئەرا میژوو گۆڤارەگە دیاری کەێد، هەرلە دەرچگ یەکەمین شمارەی لە ساڵ 2004ەو، کە وتار و باوەتەیلیگ هاناوی، لەلییان وتار سەرنویسەر عەلی حسێن فەیلی، وەناونیشان "سەرکەفتنیگ ئەرا 263 شمارە وەردەوامی دیرێد"،

وەگەرد باوەتەیلیگ تایبەت وەی ساڵیادەر هەمیش وەرد راپۆرت و وتاریلیگ لە سیمای هەڵوژاردەنی و دیارترین نووەوبویەیل.