کوردسان
من ڕووڵهی کوردم، نەوادهی مادم
هامڕازو هام ڕەزم کاوهی حەدادم
فـەڕ فریـدوون، فەخـر فەرهادم
وە سەربەرزی کوردو کوردستان شادم
ئیرانی ئەسیل کورد بێ باکم
دشمەن سەرسەخت زوڵم زەحاکم
شێر سەرحەدگر سینه سەد چاکم
گیان کەم وە قوروان زەڕهی ژ خاکم
کورد وێنهی فووڵاد ئاودیدهی توینه
تێخ کورد تەقاس ئەر دشمەن سێنه
ئەمنیەت ئیـران وَە کورد تامینه
سینەێ کورد سپەڕ ئیران زەمینه
کوردم کەلیمهێ سدقو یەقینم
گیان دشمەن وەە تێخ تەقاسم سێنم
یەزدان پەرەست و زەرتشتی دینم
ڕووڵهی خاک پاک ئیران زەمینم
چۊ ڕووسم ڕەخشم هەر ها زینهوه
شانم ها پەڕاو بێستوینهوه
چۊ شێر هامه شاخ شاەنشینهوه
قەندیل قڵامه وە دۊربینهوه
مانشت کۊە ماوا، قەلاجه جامه
ڕشت کۊە زاگروس جاێ جەوڵانگامه
داڵاهوو چوو پشت، سیروان سەرامه
قبڵـهم پردیـوەر، داوود پەنامه
من ئەهوورایی یکتا پەرەسم
شێر شەمس وە شان، شمشێر وە دەسم
پەرچین پووڵاد وە هەم پەیوەسم
وە ڕووژ مەسـاف وە ڕۊ سەد کەسـم
لوڕم، کەڵهـڕم، مێهمـان نەوازم
جافم، هەورامیـم، هەمـاسەسازم
سوران و گووران خوەەش ڕیزهو ڕازم
لەکم، میـرشـکار تەک تیر ئەندازم
زەنگەنهم، هامخۊن زازاو شکاکم
ساحب فامو هووش ئەقلو ئدراکم
ڕوڵهی یارسـان ئەقیده پاکم
ساکن وە سایـهی سولتان سەهاکم
کوردم، سدا بەرز وە هوورهو موورم
دڵ شەیدا وە دەنگ ناڵهی تەنبوورم
ڕووڵهی دیـاکـوو و بەهرام گووڕم
دشمەن شکنه پەنجهی پڕ زورم
نادرهی دەوران کورمانج تەبارم
زادهی شمشێرم مەرد پەێکارم
تێخ فوڵاد ڕەنگ تیرهێ ئەفشارم
دشمەن ستیزێ پڕ ئفتخارم
من کەریـمخـان زەند وەکیلم
شێر ویشهی وەند کورد ئەسیلم
سەیمره سەنەد، کەشکان سجیلم
بنیامین پیرم، داوود دەلیلم
کەیـگم کەمینگاه، بلوی بـرامه
دارِ وەن دەسگر، ئەرجن عەسامه
ئی خاک پـاکه ئبـادەتگامه
ئەهوورا مەزدا پشـت و پەنـامه
کوردسان، چهـرهت دایم پڕ نویر بوو
خاکت ئەر گەزەند بەدخاهان دۊر بوو
خەو و خاهـانت وە خاس تەعبیـر بوو
زەحاکت وە چای زڵمەت زەنجیر بوو
ئاخر تون وەی تاج ئفتخارهوه
ئارمت ها سینەێ هزار شارهوه
نِمام کی کردین وە چوار پارهوه؟
نام بچووتێه نەنگ ڕووژگارهوه!
« ڕزایەت » وەی کِلک دُڕ ئەفشانهوه
هومای سەعادەت وە سەر شانهوه
چۊ سِەوڵێ سەوز بوو وە سەر کانهوه
ڕیشه داسێ خـاک خسـروانهوه
شاعێر ڕزایەت ڕزایی