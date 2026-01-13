‏هۊر جاران

‏هۊر جاران
2026-01-13T14:52:18+00:00

‏نه دڵخۆەشی مەن، نه سەفاێ جاران

‏خەم بەێداخ کوتاس چۊ گڵاێ داران

‏خوەشی داس له بار لەێ سەرزەمینه

‏نووڕی وە هەرکەس، زارو خەمینه

‏ئەشایر نەمەن، چووڵ بۊ میلکانەیل

‏نه بفەرما هەس، نه شەوق‌و نە مەیل

‏نه سیەماڵێ مەن، نه ساج‌و کوانێ

‏نه کەرەو شیریژ، نه ئاو کوڵنانێ

‏نه ڕپەێ مەشکه، نە میەرگ کەوێ

‏نه تەقەێ تفەنگ، نه کزەێ شەوێ

‏نه شەونشینی، نە گەپ خاسێ...

‏بۊەسە دەورەێگ، کەس کەس نیەناسێ...

‏نه دڵخۆەشی مەن، نه سەفاێ جاران

‏خەم بەێداخ کوتاس چۊ گڵاێ داران

‏خوەشی داس له بار لەێ سەرزەمینه

‏نووڕی وە هەرکەس، زارو خەمینه

‏ئەشایر نەمەن، چووڵ بۊ میلکانەیل

‏نه بفەرما هەس، نه شەوق‌و نە مەیل

‏نه سیەماڵێ مەن، نه ساج‌و کوانێ

‏نه کەرەو شیریژ، نه ئاو کوڵنانێ

‏نه ڕپەێ مەشکه، نە میەرگ کەوێ

‏نه تەقەێ تفەنگ، نه کزەێ شەوێ

‏نه شەونشینی، نە گەپ خاسێ...

‏بۊەسە دەورەێگ، کەس کەس نیەناسێ...

‏غەفار مورادپووڕ

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon