هۊر جاران
نه دڵخۆەشی مەن، نه سەفاێ جاران
خەم بەێداخ کوتاس چۊ گڵاێ داران
خوەشی داس له بار لەێ سەرزەمینه
نووڕی وە هەرکەس، زارو خەمینه
ئەشایر نەمەن، چووڵ بۊ میلکانەیل
نه بفەرما هەس، نه شەوقو نە مەیل
نه سیەماڵێ مەن، نه ساجو کوانێ
نه کەرەو شیریژ، نه ئاو کوڵنانێ
نه ڕپەێ مەشکه، نە میەرگ کەوێ
نه تەقەێ تفەنگ، نه کزەێ شەوێ
نه شەونشینی، نە گەپ خاسێ...
بۊەسە دەورەێگ، کەس کەس نیەناسێ...
غەفار مورادپووڕ