یە هزار جارە ئمشەو
2025-10-06T16:24:01+00:00

یە زار‌ جارە ئمشەو ، م هە دی هە یانە ئۊشم 

ک م هاتم و ت ناتی ، م یە وە دەرانە ئۊشم 

ت وجاخ کۊر مالی ، نیەسەت چمان خێالی 

م پەسا کەلیمە دەم دەم ، وە تەشەو تەرانە ئۊشم 

م دە بەێت بەێت شعرم وە زوان بێ زوانی 

دە دەمت شەفەق ئەڕا گوڵ ، دە چیەمت شەوانە ئۊشم

ت ك چیتە لانە وێزی ، م ئەسیر بێ کەسی خوەم 

دەس بالمە و بەسینە ، دە قەفەس دە لانە ئۊشم 

مِ وە خشت سوەر چنیمەێ ، غەزەلێ کِ تام خەم دەێ 

ت ئەڕا شرین خوەنیتە ، م ک شەوکەرانە ئۊشم

م دە ئێرە بێژە نامت ، م دە ئێرە بێژە عشقت

م نە ناسم و نە خوازم ، مِ هە ئئ دوانە ئۊشم 

م ئەگەر دە رۆژ مەحشەر ، دە زوان دڕا بووم هەم 

چە وتم دە دارِدنیا ، دە ژەنو هە وانە ئۊشم 

برەسێ زەمانِ شادی ، بچەکێ دەر و بەیان بێ 

م دە گوش دلخوەشی هەم دە خەمِ زەمانە ئۊشم

یە هزار جارە ئمشە و کلیل هەر کەلیمەێ 

مەتەل دریژ کۊچە م ئەرا دەرانە ئۊشم

