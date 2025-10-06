یە هزار جارە ئمشەو
یە زار جارە ئمشەو ، م هە دی هە یانە ئۊشم
ک م هاتم و ت ناتی ، م یە وە دەرانە ئۊشم
ت وجاخ کۊر مالی ، نیەسەت چمان خێالی
م پەسا کەلیمە دەم دەم ، وە تەشەو تەرانە ئۊشم
م دە بەێت بەێت شعرم وە زوان بێ زوانی
دە دەمت شەفەق ئەڕا گوڵ ، دە چیەمت شەوانە ئۊشم
ت ك چیتە لانە وێزی ، م ئەسیر بێ کەسی خوەم
دەس بالمە و بەسینە ، دە قەفەس دە لانە ئۊشم
مِ وە خشت سوەر چنیمەێ ، غەزەلێ کِ تام خەم دەێ
ت ئەڕا شرین خوەنیتە ، م ک شەوکەرانە ئۊشم
م دە ئێرە بێژە نامت ، م دە ئێرە بێژە عشقت
م نە ناسم و نە خوازم ، مِ هە ئئ دوانە ئۊشم
م ئەگەر دە رۆژ مەحشەر ، دە زوان دڕا بووم هەم
چە وتم دە دارِدنیا ، دە ژەنو هە وانە ئۊشم
برەسێ زەمانِ شادی ، بچەکێ دەر و بەیان بێ
م دە گوش دلخوەشی هەم دە خەمِ زەمانە ئۊشم
یە هزار جارە ئمشە و کلیل هەر کەلیمەێ
مەتەل دریژ کۊچە م ئەرا دەرانە ئۊشم