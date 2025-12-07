‏هامە تەمای دیدە مەسێ

هامە تەماێ دیدە مەسێ 

‏ک مینای عمرم ها دەسێ

‏یەێ خوەش ئەنام سان دڵی

‏ک باێد وە هانام  بڕەسێ

‏هۊر چەوەیل کاڵێ کەم 

‏چەو گل دەم و مەی خاڵێ کەم 

‏لەپ کوتمە دەور خوەمەو 

‏چۊ شێت منەی خێاڵێ کەم

‏چیدەو خسیدە کووس م 

‏خەم بۊە هاو منووس م 

‏دێرێ یە باوەڕم بوودن

‏خەمە ک دێرێ دووس م

‏بەورەو دجارە چەومەسم

‏ک ناهمێد و بێ کەسم 

‏خەو لە چەوم فڕ کردێیە

‏وە هۊر هۊرد چەو بەسم

‏بەخت م هەڵکزانیدن

‏جەرگ و دڵم سزانیدن

‏کوچگ ئەڵگرتیدو خسی

‏مانگ شەوم ڕزانیدن

‏ئاخر یە کەێ دڵە دێری

‏نیە یە داب ئەسیری

‏یەێ ڕووژ پەشیمانەو بۊدن

‏تیەید و چۊ ئەو تەڕ گیری

‏ئەسرین شەفیعی

