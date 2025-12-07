هامە تەمای دیدە مەسێ
هامە تەماێ دیدە مەسێ
ک مینای عمرم ها دەسێ
یەێ خوەش ئەنام سان دڵی
ک باێد وە هانام بڕەسێ
هۊر چەوەیل کاڵێ کەم
چەو گل دەم و مەی خاڵێ کەم
لەپ کوتمە دەور خوەمەو
چۊ شێت منەی خێاڵێ کەم
چیدەو خسیدە کووس م
خەم بۊە هاو منووس م
دێرێ یە باوەڕم بوودن
خەمە ک دێرێ دووس م
بەورەو دجارە چەومەسم
ک ناهمێد و بێ کەسم
خەو لە چەوم فڕ کردێیە
وە هۊر هۊرد چەو بەسم
بەخت م هەڵکزانیدن
جەرگ و دڵم سزانیدن
کوچگ ئەڵگرتیدو خسی
مانگ شەوم ڕزانیدن
ئاخر یە کەێ دڵە دێری
نیە یە داب ئەسیری
یەێ ڕووژ پەشیمانەو بۊدن
تیەید و چۊ ئەو تەڕ گیری
ئەسرین شەفیعی