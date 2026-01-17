نێچیروان بارزانی: شاعران دەنگ ویژدان کوردستان و کەلتورن و بنەمای ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە شاعران دەنگ ویژدان و گیان و هویرمان زنی گەل کوردستانن، دووپاتیش کرد کە رووشنهویری پایەی سەرەکیە ئەرا وەدەسهاوردن ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و پاڵپشتیکردن بەها مرۆییەیل.

ئەوەیش لە وتاریگ هات کە فەوزی حەریری سەرۆک دیوان سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لەجیای پیشکەشی کرد، لەناو رسوومەیل "دیدار شاعران" لە چوار پارچەی کوردستان گەورە، کە ریخریاگ روانگە لە ساڵ هەولێر ئەنجامی دا، کە پیشکەشکردن شعر و رێزگردن لە هەڵوژیاییگ لە ئەدیبەیل لەناوی بوی، بیجگە پیشکەشکردن تۆێژینەوەیل ئەدەبی.

بارزانی لە وتارەگەی وت: گردەوکردن شاعرەیل لەی چالاکی ئمڕووە، جینشین سوپاس و رێزە ئەرا رۆڵ میژوویی ئەدیبەیل لە وەرگریکردن لە مافەیل گەل کورد، کە شاعرەیل وە شعر و واژە وەرگری لە گەل کوردستان کردن، و ئمڕوو لە ری ئەوانەو وەردەوامیمن لە رەسانن بەهایەیلمان ئەرا نەوەی نوو.

وتیش: کەلتور پیەڵیگە ئەرا پەیوەندی ناوەین پیکاتەیل جیاجیا، و گەرەنتیە ئەرا پاڵپشتیکردن وەیەکەوژیان، دیاری کرد کە لە سای وازەوبوین گەورە لەبان جیهان، ئەرک مقیەتیکردن رەسەنایەتی کەلتورمان کەفێدە گەردن شاعر و نویسەرەیل ئەرا مقیەتیکردن ناسنامەی نەتەوەیی و نیشتمانیمان.

لە پایان وتارەگەی، سەرۆک نێچیروان بارزانی دووپات کرد لە پشتگیریکردن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان و دەزگایەیل حکومەتی ئەرا گشت هەڵمەت و چالاکیەیل رووشنهویری، و باس ئومیدی کرد کە ئی چالاکیە بوودە بوونەیگ ساڵانە بەهادارەیل گردەو بکەێد و سیمای ئەدەبی لە هەرێم کوردستان دەوڵەمەنەو بکەێد.