چەن پارچە شیعریگ
ت نەۊدن ئمر شێئرەیلم تمامە!
ژیان واژە واژەم، دی هرامە
دڵم قۆڵچووخ بەسادو هەم ت° ناتی
چەوم پەڵپد گرێ، بەورەو شەمامە!
جلیل نیک نژاد
ت نەۊدن دی دڵم خۆەش نیەو وە هیچ کەس!
تنی باوان مــــــــــــــ، شووخ چەوەیل مەس!
تــــــــــــ نەۊدن ئێ ژیانە بێ ت ژانە!
کلگ نیشان دردم لە ئێ گیڵانه
حمزە شیرزادی
ت نەۊدن ئێ د خەت شێئرە هرامە!
وە بێ تۆ دڵ لە ئــــــێ واژەیلە نامە!
وە قەوڵ کا "جەلیل" یەێ شەو لە دڵ وەت
"ت نـــــــەۊدن ئـــمر واژەیلــم تمامـە"!
پژواک_روشن_روان
ت نەۊدن هەر دەقه هام له خێاڵد!
پــــەڕ هـــۊرم بەســــم وه پەڕ شاڵد!
تەسەق بکه وە هەرچێگ پیره گێشت کەس!
چــــەویلم دۊر نەکــــــه له چـــــــهو کاڵد!
حمزه_ابراهیمی
ت نەۊدن ملیەنە مەیل دەێ وە تاڵان!
کەچڵ خۆەێ کەێ وە واتەێ کۆردەماڵان
قلاجەیش دی قڵاێ نەێرێ وە پاوا
سرەێوان دی نیەوەێ ڕیشگ وە ئاوا...
حمزە_شیرزادی
ت نۊدن شێئر بێ تامه له ئێ وڵاتە!
قەڵەمیش ئڕا واژەێگ بێ دەسڵاتە
شائر زانێ ئێ مڵکه خۆەرئاوای دەرده
ت نەۊدن مەیلێ نەێرێ وەێ ڕووژ هڵاته
غفار مرادپور