چەن پارچە شیعریگ

2025-08-16T12:34:44+00:00

ت نەۊدن ئمر شێئرەیلم تمامە!

           ژیان   واژە   واژەم،    دی     هرامە

                 دڵم قۆڵچووخ بەسادو هەم ت° ناتی

                         چەوم پەڵپد گرێ، بەورەو شەمامە!

جلیل نیک نژاد

ت نەۊدن دی دڵم خۆەش نیەو وە هیچ کەس!

        تنی باوان مــــــــــــــ،      شووخ چەوەیل مەس!

         تــــــــــــ نەۊدن ئێ ژیانە بێ ت ژانە!

                 کلگ نیشان     دردم     لە      ئێ    گیڵانه

حمزە شیرزادی 

ت نەۊدن ئێ د خەت شێئرە هرامە!

        وە بێ تۆ دڵ لە ئــــــێ واژەیلە نامە!

               وە قەوڵ کا "جەلیل" یەێ شەو لە دڵ وەت

                   "ت  نـــــــەۊدن ئـــمر   واژەیلــم تمامـە"!

پژواک_روشن_روان

ت نەۊدن هەر دەقه هام له خێاڵد!

        پــــەڕ هـــۊرم بەســــم وه پەڕ شاڵد!

            تەسەق بکه وە هەرچێگ پیره گێشت کەس!

                   چــــەویلم دۊر نەکــــــه له چـــــــه‌و کاڵد!

حمزه_ابراهیمی 

ت نەۊدن ملیەنە مەیل دەێ وە تاڵان!

        کەچڵ خۆەێ کەێ وە واتەێ کۆردەماڵان

               قلاجەیش دی قڵاێ نەێرێ وە پاوا

                         سرەێوان دی نیەوەێ ڕیشگ وە ئاوا...

حمزە_شیرزادی

ت نۊدن شێئر بێ تامه له ئێ وڵاتە!

       قەڵەمیش ئڕا واژەێگ بێ دەسڵاتە

          شائر زانێ ئێ مڵکه خۆەرئاوای دەرده

                 ت نەۊدن مەیلێ نەێرێ وەێ ڕووژ هڵاته

غفار مرادپور

