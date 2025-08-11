چیمنە ڕێیەو
تو تەنیا ماڵیگید لە پەراوێز ژیانا!
چەوەیلد، دو دەروەچ واز
دەمد، دەرانەی شووڕابۊییگ لە پایز
دێیانەیلدیش، ئەڕای ریچەوبۊن
منیش؛ هێمان وەپای پێرارەوا ڕێ کەم
ڕاسی
یە چەنساڵە لە یەک دۊریمن؟!
وە رەسم گیا هەرساڵ سەوز کەیمن و
وە رەسم گیانەوەرەیل لە پەراوێز ئێوارەیا مریمن
م گیای سەوزکردێی پشت یەکێ لە ئەو چەوەیلەمە
تەنیا ماڵ!
بارە وەر چەود لە ئاخرین شەو
تەمەنمان چەنیگ ئەڕای مەرگ کەم بۊ!
وەتن بچن لە خوەدان گەوراتر بارن
گەورایگ نەمەنۊد،
گشتێ لەو ماڵە چۊنە ڕێیەو...
وەدزییەو پەڕیمنەو پشت ماشینەگەی و چیمن
ئێرنگە
هاتمەسەو!
کول چشتێگ نۊقما بۊیە...
وا، لاپەڕەی ڕووژنامەی کۊەنەیگ گەردنێد
ئەو دەرانە گ ت ئێواران لەناوەینی وساۊد و چەوەڕێی م بۊد، دی نییەسەی...
نیەزانم ٺ هەسەد
یا نییەسەد؟!
ئەگەر نەۊیاتاید
چۊ م لەو قەیرانە دەرچیم؟
ٺ هەسەد!
لەپشت دەرانەی، ک مەرگ کلیلەگانێ گوم کردۊد
عەلی ئولفەتی