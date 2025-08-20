مانگەشەو
جەڵا دا وە خوەی شەوق مانڰە شەو
سەروێن بەساوە سۊەرمگ دا لە چەو
خفتان پووشایە گۆڵ سەونزو کەو
بوو مشک لە سەروەن، بوو میەخەک لە قەو
لە کەڵام چۊ باوگ ڕەفتار چۊ دایە
گۆڵ و گۆڵاڕای ئێڵاخان جایە
ماڵێ ها ئێڵاخ، زەوقێ ها باوان
گوڵ چەن وهار چنیە لە داوان
کۆنە پڕ کردیە لە سەر سروان
پەنجەی شمشاڵێ نایە لە ئاوان
لە کەڵام چۊ باوگ ڕەفتار چۊ دایە
گۆڵو گۆڵاڕای ئێڵاخان جایە
ئەۊ باوان گەوراێ نازار ماڵە
تەرک تازە پووش کەمەرچین واڵە
باڵاێ لەنجەو لار چەن هۊردە خاڵە
زڵفان پەرچین چەو کەژاڵە
لە کەڵام چۊ باوگ ڕەفتار چۊ دایە
گۆڵو گۆڵاڕاێ ئێڵاخان جایە
چۊ خوەر دیاردا خەرمان نۊرێ
دڵ ها گرەو دڵدار دۊرێ
ڕەسم دڵداری نیەچوو لە هۊرێ
گۆڵ ئەو گۆڵ چڕێ لە رووژ سۊرێ
لە کەڵام چۊ باوگ ڕەفتار چۊ داێە
گۆڵو گۆڵاڕای ئێڵاخان جایە
بهروز ئیبراهیمی