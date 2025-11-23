‏له کوو هات

‏له کوو هات
2025-11-23T14:28:49+00:00

‏پەریشان بیم پەریشانی له کوو هات؟ 

‏بێ هاودەم. بێ دڵ و گیانی له کوو هات؟ 

‏نیەپرسێ کەس ئەڕا ناڵان بیه دڵ

‏سخان سزیا بێ دەرمانی له کوو هات؟ 

‏نیەپرسێ کەس هەواڵ له ئاشقی زار

‏خودا سەرماێ زمسانی له کوو هات؟ 

‏نه هاوڕێ من نه وارانێ له زمسان

‏ئی هەمگه خاک و ویرانی له کوو هات؟ 

‏پەڕاو له بێستۊن بێخود جییا نی

‏خەور دێرین پەریشانی له کوو هات؟ 

‏نه سەر مەنێه نه سەردارێ له دەوران

‏خودا بێکار و بێکاری له کوو هات؟ 

‏نه من ساج و نه من کوانگ له باوان

‏پەسو پووڵەێ بێ شوانی له کوو هات

‏هیزەو ڕۊن بی له ناو ماڵەیل له دەوران

‏خەم و خوسه و پەشیمانی له کوو هات؟ 

‏م هەر شەو چم وه پیشواز قیامەت

‏ئەرزانی چی کەمەرژانی له کوو هات؟ 

‏جوان پیر بی باڵاێ چەمیا چۊ گوچان

‏پەریشان بی پەریشانی له کوو هات؟ 

‏قەڵەم بەوراو گڕێ سەرکیش وه دەوران

‏بنۊس بۊش ژان و زندانی له کوو هات؟ 

‏بکیش یەێ سەر وە سفرەێ مەردم ژار

‏بکه هاوار بۊش بێ نانی له کوو هات

‏شاعێر رووهلا شەرەفی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon