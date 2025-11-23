له کوو هات
پەریشان بیم پەریشانی له کوو هات؟
بێ هاودەم. بێ دڵ و گیانی له کوو هات؟
نیەپرسێ کەس ئەڕا ناڵان بیه دڵ
سخان سزیا بێ دەرمانی له کوو هات؟
نیەپرسێ کەس هەواڵ له ئاشقی زار
خودا سەرماێ زمسانی له کوو هات؟
نه هاوڕێ من نه وارانێ له زمسان
ئی هەمگه خاک و ویرانی له کوو هات؟
پەڕاو له بێستۊن بێخود جییا نی
خەور دێرین پەریشانی له کوو هات؟
نه سەر مەنێه نه سەردارێ له دەوران
خودا بێکار و بێکاری له کوو هات؟
نه من ساج و نه من کوانگ له باوان
پەسو پووڵەێ بێ شوانی له کوو هات
هیزەو ڕۊن بی له ناو ماڵەیل له دەوران
خەم و خوسه و پەشیمانی له کوو هات؟
م هەر شەو چم وه پیشواز قیامەت
ئەرزانی چی کەمەرژانی له کوو هات؟
جوان پیر بی باڵاێ چەمیا چۊ گوچان
پەریشان بی پەریشانی له کوو هات؟
قەڵەم بەوراو گڕێ سەرکیش وه دەوران
بنۊس بۊش ژان و زندانی له کوو هات؟
بکیش یەێ سەر وە سفرەێ مەردم ژار
بکه هاوار بۊش بێ نانی له کوو هات
شاعێر رووهلا شەرەفی