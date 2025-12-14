غەزەلِ کوردی
کەپوو زەرده خەزان هات و ت ناتی
شنەی وەڵنگ ڕزان هات و ت ناتی
کەپوو چۊ ئاگرِ ژێرِ خوەڵەکوو....
کزەی سووزِ سِقان هات و ت ناتی
خوەر ئاوا بیو دواره لەی هەنازە
شەوِ حسرەت له بان هات و ت ناتی
چەنی کیەنیِ ئەنووەیلم نەتوقین...
چەنی ئرمس ڕەوان هات و ت ناتی
چەنی ڕووژم پەیێ ڕووژان وه سەرچی
چەنی شەو پەی شووان هات و ت ناتی
چەنی ئحساسەگەم گوڵ کرد ئەڕای تو
چەنی شێعرم له گیان هات و ت ناتی
کەپوو له باخ ئحساسِ شەوەیلم
خشەێ وەڵنگ خەزان هات و ت ناتی
کەپوو گیان هایده کوو...یادت بمێنێ
که وەخت کووچمان هات و ت ناتی
همایون_رحیمیان
جنازەی ئارزووەیلم هابان شانم
دەرد بیکەسی ڕیشە کوتاسە گیانم
ئەین ئەقرەبە چەرخم وە دەور خوەم
بدوون ت م وە دەرد هۊچ نیەخوەم
ئێرە سات پەنج پاییزە ئەلان
کەفتمەسە دەس و پای خیاوانەگان
هەی گەردم وە شوونت دەردد وە گیانم
وە خیاوانەیل بپرس چەنێ هەیرانم
تو جگەر پارەمی قەشەنگتەرین ستارەمی
کولێ دونیا تو بهتەرین ئالەمی
تو جگەر پارەمی ساحب سەیارمی
بچی م ڕۊ وە قلبە بووم قەسەم وە ڕەبەلعالەمین
ڕەفیق ئەڕای چەمە تو خوەد ڕەفیقمی، تو زکر یائلاهێ هەر دەقیقەمی ، ت ک بچی زندگی ئەڕا چەمانە ، ئشقد شێتم کردێیە، فکر کەم خودا دووانە
تو ک نید زندگیم یێ توونێڵێ تاریکە
ئەین پەرواز ئوکراین بوومە سەد تیکە
وەختەیلێگ ک سەردی وەختەیلێگ ک بی میلی
حس کەم خەستەد کردم جوور ئەوەل دووسم نەێری
نیازمی تو ئاسمانێگ ئەڕا پەروازمی ، سایز قەڵب منی قەشەنگ ئەندازمەی
خوەد تەکی تەمام حەواسمی ، هەوا ئەڕای چەمە ت خوەد هەناسمی ، نگراندم نگەرانمی ، هەواداردم هەوادارمی ، بیقەراردم بیقەرارمی ، هەرجا گیر بکەم ڕێ فەرارمی،
سامان یاسین