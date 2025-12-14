غەزەلِ کوردی

‏

‏ ‏کەپوو زەرده خەزان هات و ت ناتی

‏شنەی وەڵنگ ڕزان هات و ت ناتی

‏کەپوو چۊ ئاگرِ ژێرِ خوەڵەکوو....

‏کزەی سووزِ سِقان هات و ت ناتی

‏خوەر ئاوا بیو دواره لەی هەنازە

‏شەوِ حسرەت له بان هات و ت ناتی

‏چەنی کیەنیِ ئەنووەیلم نەتوقین...

‏چەنی ئرمس ڕەوان هات و ت ناتی

‏چەنی ڕووژم پەیێ ڕووژان وه سەرچی

‏چەنی شەو پەی شووان هات و ت ناتی

‏چەنی ئحساسەگەم گوڵ کرد ئەڕای تو

‏چەنی شێعرم له گیان هات و ت ناتی

‏کەپوو له باخ ئحساسِ شەوەیلم

‏خشەێ وەڵنگ خەزان هات و ت ناتی

‏کەپوو گیان هایده کوو...یادت بمێنێ

‏که وەخت کووچمان هات و ت ناتی

‏همایون_رحیمیان

‏جنازەی ئارزووەیلم هابان شانم

‏دەرد بیکەسی ڕیشە کوتاسە گیانم

‏ئەین ئەقرەبە چەرخم وە دەور خوەم

‏بدوون ت م وە دەرد هۊچ نیەخوەم

‏ئێرە سات پەنج پاییزە ئەلان

‏کەفتمەسە دەس و پای خیاوانەگان

‏هەی گەردم وە شوونت دەردد وە گیانم

‏وە خیاوانەیل بپرس چەنێ هەیرانم

‏تو جگەر پارەمی قەشەنگتەرین ستارەمی

‏کولێ دونیا تو بهتەرین ئالەمی

‏تو جگەر پارەمی ساحب سەیارمی

‏بچی م ڕۊ وە قلبە بووم قەسەم وە ڕەبەلعالەمین

‏ڕەفیق ئەڕای چەمە تو خوەد ڕەفیقمی، تو زکر یائلاهێ هەر دەقیقەمی ، ت ک بچی زندگی ئەڕا چەمانە ، ئشقد شێتم کردێیە، فکر کەم خودا دووانە

‏تو ک نید زندگیم یێ توونێڵێ تاریکە

‏ئەین پەرواز ئوکراین بوومە سەد تیکە

‏وەختەیلێگ ک سەردی وەختەیلێگ ک بی میلی

‏حس کەم خەستەد کردم جوور ئەوەل دووسم نەێری

‏نیازمی تو ئاسمانێگ ئەڕا پەروازمی ، سایز قەڵب منی قەشەنگ ئەندازمەی

‏خوەد تەکی تەمام حەواسمی ، هەوا ئەڕای چەمە ت خوەد هەناسمی ، نگراندم نگەرانمی ، هەواداردم هەوادارمی ، بیقەراردم بیقەرارمی ، هەرجا گیر بکەم ڕێ فەرارمی،

‏سامان یاسین

