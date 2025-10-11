غەزەڵیگ لە نۊرموراد رزایی

2025-10-11T16:28:41+00:00

‏ڕەینن چیەمەیل کاڵت، دو ڕەفیقِ کەس مەناسن

‏دو قڵاێ سیەن دە وەفراو، نە دروو ، نە ڕاس ڕاسن

‏دو شەوارِ ڕووژ شێون، دو شەفەق دە پەی شەواران

‏وە گڕێ  دەم خوەرئاوا، وە گڕیگ خوەر ئڵاسن

‏تو دەنگت مەلۊچِگیگە، ک  وە مەیلِ  کەس  دەسی نیەو

‏تو هە قسیەتیش شێعرە، تو گەنی وتیتە، خاسن

‏چِنیاگە چۊ پەلِ وێ، هەڕەزان واسە هەر شەو  

‏دە هزار تاڵ‌  گیست، دو هزار حەڵقە تاسن 

‏تو دەسەیلت ئاگرەو کەن، دە وجاخ هەر مەناسێ

‏م  دەست  گِرم وە داخەو، یەخِ  زاخِ  سەردەواسن

‏بچڕەم ک دەنگ ئڵاڵم، چڕنەم وە لاڵ لێوە 

‏وە منەو  تو نام دێری، وە تنەو منیش ناسن

‏م ک قاوەخانە دێرم ، ت دکان قەن فرووشی

‏مەتەڵ تیەڵ و شرینە، ک دە شان یەک خوراسن

