غەزەڵیگ لە نۊرموراد رزایی
ڕەینن چیەمەیل کاڵت، دو ڕەفیقِ کەس مەناسن
دو قڵاێ سیەن دە وەفراو، نە دروو ، نە ڕاس ڕاسن
دو شەوارِ ڕووژ شێون، دو شەفەق دە پەی شەواران
وە گڕێ دەم خوەرئاوا، وە گڕیگ خوەر ئڵاسن
تو دەنگت مەلۊچِگیگە، ک وە مەیلِ کەس دەسی نیەو
تو هە قسیەتیش شێعرە، تو گەنی وتیتە، خاسن
چِنیاگە چۊ پەلِ وێ، هەڕەزان واسە هەر شەو
دە هزار تاڵ گیست، دو هزار حەڵقە تاسن
تو دەسەیلت ئاگرەو کەن، دە وجاخ هەر مەناسێ
م دەست گِرم وە داخەو، یەخِ زاخِ سەردەواسن
بچڕەم ک دەنگ ئڵاڵم، چڕنەم وە لاڵ لێوە
وە منەو تو نام دێری، وە تنەو منیش ناسن
م ک قاوەخانە دێرم ، ت دکان قەن فرووشی
مەتەڵ تیەڵ و شرینە، ک دە شان یەک خوراسن