‏عشق

‏عشق
2026-06-16T17:46:10+00:00

را عشق وتم خڕ نەخوە دەورم ک م دانام

‏دیمەت وە دڵم بۊت و منی ئێ دڵە دانام

‏تا ناتمەسەو جی تو ئەڕا چیتە ڕێیەو هەم

‏ئەر ئێقە خوسەت دیاێگ دە م، بۊشە م تا نام

‏دە لاێ م نیەوێرن وە خووی نام تو بێارن

‏ئێگل تو چڕیتەم هە دە لاێ کول کە وە لانام!

‏تا دۊننەت ئێ مەردمە را نامخودا کەن

‏ئەو ڕووژە ک دیمەت وە خودا دڵ دە خودا نام

‏دەێ جادە ک عشقە، ک تیەریکە، ک وەفر دیاێ

‏خوەر هەم بۊە شوونگوم م ئەڕا دەێ ڕێیە پا نام؟

‏ئەر شێعر وتم، شێعر وتم، ڕا یەسە بێایەو

‏ئێ چەن گلە بەێتیشە نە ڕا نانە نە ڕا نام

‏ئێ قەڵبە شەوارێگە ک هەرچگ خەمە خەم دەێ

‏ئێ عشقە قومارێگە ک هەرچگ هەسە دانام!

‏شێعر: مامووسا ئەمائی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon