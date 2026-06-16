عشق
را عشق وتم خڕ نەخوە دەورم ک م دانام
دیمەت وە دڵم بۊت و منی ئێ دڵە دانام
تا ناتمەسەو جی تو ئەڕا چیتە ڕێیەو هەم
ئەر ئێقە خوسەت دیاێگ دە م، بۊشە م تا نام
دە لاێ م نیەوێرن وە خووی نام تو بێارن
ئێگل تو چڕیتەم هە دە لاێ کول کە وە لانام!
تا دۊننەت ئێ مەردمە را نامخودا کەن
ئەو ڕووژە ک دیمەت وە خودا دڵ دە خودا نام
دەێ جادە ک عشقە، ک تیەریکە، ک وەفر دیاێ
خوەر هەم بۊە شوونگوم م ئەڕا دەێ ڕێیە پا نام؟
ئەر شێعر وتم، شێعر وتم، ڕا یەسە بێایەو
ئێ چەن گلە بەێتیشە نە ڕا نانە نە ڕا نام
ئێ قەڵبە شەوارێگە ک هەرچگ خەمە خەم دەێ
ئێ عشقە قومارێگە ک هەرچگ هەسە دانام!
شێعر: مامووسا ئەمائی