‏شەوار

‏شەوار
2025-12-08T15:17:44+00:00

هێمان شەوار ها شین ت

‏سەختە دووارە دین ت

‏تا کوو دریژە چین ت

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏کەیکوو چەمێ لەژێر بەر

‏ئـەڕا نـیـەتـێ لـەلـیـد خـەوەر؟!

‏هەی تاڵ بەرز نەیشەکەر

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏ترنگەی ئاوەگەی ئەڵوەنی!

‏کڕیوەی وەفر دەروەنی!

‏هەر وە خوەد تیەیدن گوڵوەنی!

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏کوشتەم چنارەی ئاسمان

‏هامە پەژارەی ئاسمان

‏تەنیا هسارەی ئاسمان

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏ٺْ، سەردەواگەی سەر شەوی!

‏پڕ لە قسیەیل کەوکەوی!

‏نەخش ڕەنگین قەی نەوی!

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏هەی شەونم بان گەڵا

‏زوونلەوەر دێیان تەڵا

‏چارەکەر دەرد و بەڵا

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏قەسەم وەو ئاقەی ئاهووە

‏وەو سوڵتان لای شاهووە

‏وەو داو پای داڵاهووە

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏تەنیا هەر خوەد وجاخمـی!

‏پرچ بەڕەزای شاخمـی!

‏ئاگرنەر چراخمـی!

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏ئمشەو لە ئێرە لاگرم

‏تا گیس شووڕد داگرم

‏قسیەکەر لۊ ئاگرم

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏لەناو شەوەیل کیش‌ومات

‏دیدەم ئـەڕای دیـنـد درات!

‏دۊەت هوورەچڕ وڵات

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏ئەڕای شەوەیل سەر کیەنی

‏وەختێ وە دەنگ بەرز خەنی

‏بــەورەو بەسە! هەقد سەنـــــی

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏م چۊ گەڵا تەنیا کەفم

‏ئەگەر دەنگ ٺْ نەژنەفم!

‏هەرشەو وەتەنیا چۊ خەفم

‏ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …

‏چینیفرووش شار چین

‏ئەڵوەنەگەی ناو خانەقین

‏"دی پا بـارەو لە ئەسپ قین!"

‏ئمشەو دی بایە

‏بـــایــدنــەو …

‏ئەلی ئوڵفەتی

‏‌‌‌

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon