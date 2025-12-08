شەوار
هێمان شەوار ها شین ت
سەختە دووارە دین ت
تا کوو دریژە چین ت
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
کەیکوو چەمێ لەژێر بەر
ئـەڕا نـیـەتـێ لـەلـیـد خـەوەر؟!
هەی تاڵ بەرز نەیشەکەر
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
ترنگەی ئاوەگەی ئەڵوەنی!
کڕیوەی وەفر دەروەنی!
هەر وە خوەد تیەیدن گوڵوەنی!
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
کوشتەم چنارەی ئاسمان
هامە پەژارەی ئاسمان
تەنیا هسارەی ئاسمان
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
ٺْ، سەردەواگەی سەر شەوی!
پڕ لە قسیەیل کەوکەوی!
نەخش ڕەنگین قەی نەوی!
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
هەی شەونم بان گەڵا
زوونلەوەر دێیان تەڵا
چارەکەر دەرد و بەڵا
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
قەسەم وەو ئاقەی ئاهووە
وەو سوڵتان لای شاهووە
وەو داو پای داڵاهووە
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
تەنیا هەر خوەد وجاخمـی!
پرچ بەڕەزای شاخمـی!
ئاگرنەر چراخمـی!
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
ئمشەو لە ئێرە لاگرم
تا گیس شووڕد داگرم
قسیەکەر لۊ ئاگرم
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
لەناو شەوەیل کیشومات
دیدەم ئـەڕای دیـنـد درات!
دۊەت هوورەچڕ وڵات
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
ئەڕای شەوەیل سەر کیەنی
وەختێ وە دەنگ بەرز خەنی
بــەورەو بەسە! هەقد سەنـــــی
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
م چۊ گەڵا تەنیا کەفم
ئەگەر دەنگ ٺْ نەژنەفم!
هەرشەو وەتەنیا چۊ خەفم
ئمشەو دی بایە بـایـدنـەو …
چینیفرووش شار چین
ئەڵوەنەگەی ناو خانەقین
"دی پا بـارەو لە ئەسپ قین!"
ئمشەو دی بایە
بـــایــدنــەو …
ئەلی ئوڵفەتی