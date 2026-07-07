‏شنەفتمە

‏شنەفتمە
2026-07-07T15:11:44+00:00

شنه‌فتمه له پشت ســـــــــــــــه‌ر خه‌نــیدن

‏له قــــــــــه‌ێ دیواره‌گان عەسکم که‌نــیدن

‏هه‌یه خاســــــــه که‌سێگ ناوم نیه‌وەێــدن

‏م ئــــــه‌و هـــــۊر چه‌وه‌یل ت نیه‌خەێـدن

‏هــــه‌ر یه خاسه وه ته‌نیایــی سه‌رەو نــەم

‏خـــــیاڵاتد ئەرا  لاێ خــــــوەد کلەو کـــەم

‏له جـــــــــی واران چه‌وه‌یل خـــوەم بوارێ

‏بـــــــەدم تێــــــــدن کــــه‌سێگ ناو ت بارێ

‏م زانم جــــــــــــوور م تەنیــــــــا مـــــریدن

‏وه کام وشک لــــــــــــه لۊ دەریا مـــــریدن

‏دروو دایــــدن وەتی تیــــــــەیدەو وەهارێ

‏لـــــــــه ساێ مانڰـــــه شـــــــەو دار هنارێ

‏وه هــــۊر ئەو کەسەیله لــــــەێره مـــــردن

‏تەمــــــام دلخوەشیمان لـــــــەێــــــره بردن

‏وەپێ بۊش ڕفت و واران دی نیه‌کـــه‌ێدەو

‏کەسێ چوودن له ئێ شاره دی نیەتێــــدەو

عەلی ٸوڵفەتی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon