شنەفتمە
شنهفتمه له پشت ســـــــــــــــهر خهنــیدن
له قــــــــــهێ دیوارهگان عەسکم کهنــیدن
ههیه خاســــــــه کهسێگ ناوم نیهوەێــدن
م ئــــــهو هـــــۊر چهوهیل ت نیهخەێـدن
هــــهر یه خاسه وه تهنیایــی سهرەو نــەم
خـــــیاڵاتد ئەرا لاێ خــــــوەد کلەو کـــەم
له جـــــــــی واران چهوهیل خـــوەم بوارێ
بـــــــەدم تێــــــــدن کــــهسێگ ناو ت بارێ
م زانم جــــــــــــوور م تەنیــــــــا مـــــریدن
وه کام وشک لــــــــــــه لۊ دەریا مـــــریدن
دروو دایــــدن وەتی تیــــــــەیدەو وەهارێ
لـــــــــه ساێ مانڰـــــه شـــــــەو دار هنارێ
وه هــــۊر ئەو کەسەیله لــــــەێره مـــــردن
تەمــــــام دلخوەشیمان لـــــــەێــــــره بردن
وەپێ بۊش ڕفت و واران دی نیهکـــهێدەو
کەسێ چوودن له ئێ شاره دی نیەتێــــدەو
عەلی ٸوڵفەتی