سێ پارچە شیعر
هەرچێگ ڕمڵ خەم، ئمڕووی تیەن تا بوارن، ئەورەگان
ئاخر هە چۊ من بێ کەسن، هەر خەم لە بارن، ئەورەگان
بووسان دڵ هەر چەوەڕێ ڕا یەێ تییەو واران لە نوو
زانی ئڕا هەر یەێ تییەو؟ ڕووڵەێ وهارن، ئەورەگان
تا دپیەکەو کەم بۊنمان لەێ چووڵە ماواێ بێ دەنڰەو
دۊنم هە چۊ من دڵ سییەو وێنەێ وهارن، ئەورەگان
هەرسەێ بڵازەێ ئاگرەو وەر نەێ لە گیانم بێ خۆدا
لەێ نوو دجارە یە ئۊشمەێ، تییەن تا بووارن، ئەورەگان...
حامد شبابی
هەم یاد یــــاران، هەم یاد جاران
دڵ کەێدن وە ئەور، دیده وە واران
له سەراێ دڵتــــــــەنگ وادەێ دیداره
هەفت روژ هەفته، پەنشەمەێ ژاره
داوانەیل پڕه لە ئەســــــــرەیل داخ
باخەوان وساس بێدەنڰ لە پاێ باخ
دەرمان دەردێ نەێرێ ڕێ چارەێ
خــۆدا نۊساێه ئێ جوور لە بارەێ
غفار مرادپور
چەود چراخ چەرخ ئاسمانە
دەمد دوای دڵەیل بێقەراره
هناسد ئەتر وارانه لە زەۊ وشک
لە لێـــــــــود خۊن داڕشیاێ ئناره
دەنڰد ملۆدی خۆەزێەۆەیل هەرشەو
کلگـــــــــد سازو مزراب ســــــــتاره
تکێ تک تک... ئەرەق تک تک له زڵفــد!
هە جوو واران لە سینەێ ئێ شــەواره
ئـــڕام قسیــــــەێگ بکه! پـــەڵپێ بگر دی!!!
شـەوارو دەرد دەرد دڵ، فرەس دوواره
بخەن!! شێتم بکه، شیرین چەو مەس!!!
م مەجوونم، مــــــ فەرهادم گـــــــلاره!
ئەگەر ڕووژێگ لە ئێـــــره هەڵفریدن!
له لیم مینێ د بەیت ئاخو پەژاره…