‏سێ پارچە شیعر
2025-11-15T13:08:06+00:00

‏هەرچێگ ڕمڵ‌ خەم، ئمڕووی تیەن تا بوارن، ئەورەگان

‏ئاخر هە چۊ‌ من بێ کەسن، هەر خەم لە بارن، ئەورەگان

‏بووسان دڵ هەر چەوەڕێ ڕا یەێ تییەو واران لە نوو

‏زانی ئڕا هەر یەێ تییەو؟ ڕووڵەێ‌ وهارن، ئەورەگان

‏تا دپیەکەو کەم بۊنمان لەێ چووڵە ماواێ بێ دەنڰەو

‏دۊنم هە چۊ من دڵ سییەو وێنەێ وهارن، ئەورەگان

‏هەرسەێ بڵازەێ ئاگرەو وەر نەێ لە گیانم بێ خۆدا

‏لەێ نوو دجارە یە ئۊشمەێ، تییەن تا بووارن، ئەورەگان...

‏حامد شبابی

‏هەم یاد یــــاران، هەم یاد جاران

‏دڵ کەێدن وە ئەور، دیده وە واران

‏له سەراێ دڵتــــــــەنگ وادەێ دیداره

‏هەفت روژ هەفته، پەنشەمەێ ژاره

‏داوانەیل پڕه لە ئەســــــــرەیل داخ

‏باخەوان وساس بێدەنڰ لە پاێ باخ

‏دەرمان دەردێ نەێرێ ڕێ چارەێ

‏خــۆدا نۊساێه ئێ جوور لە بارەێ

‏غفار مرادپور

‏چەود چراخ چەرخ ئاسمانە

‏ دەمد دوای دڵەیل بێقەراره

‏هناسد ئەتر وارانه لە زەۊ وشک

‏لە لێـــــــــود خۊن داڕشیاێ ئناره

‏دەنڰد ملۆدی خۆەزێەۆەیل هەرشەو

‏کلگـــــــــد سازو مزراب ســــــــتاره

‏تکێ تک تک... ئەرەق تک تک له زڵفــد!

‏هە جوو واران لە سینەێ ئێ شــەواره

‏ئـــڕام قسیــــــەێگ بکه! پـــەڵپێ بگر دی!!!

‏شـەوارو دەرد دەرد دڵ، فرەس دوواره

‏بخەن!! شێتم بکه، شیرین چەو مەس!!!

‏م مەجوونم، مــــــ فەرهادم گـــــــلاره!

‏ئەگەر ڕووژێگ لە ئێـــــره هەڵفریدن!

‏له لیم مینێ د بەیت ئاخو پەژاره…‏‏

