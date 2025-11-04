‏پەریشانم

‏پەریشانم
2025-11-04T14:32:42+00:00

په‌ریشانم په‌ریشانم وڵم که  

‏دوچار ده‌رد پنهانم وڵم که

‏وه ده‌ردم ئاشنا کردی، نه‌کردی  

‏سته‌مگه‌ر فکر ده‌رمانم، وڵم که

‏وڵم که تا نه‌وەێ که‌س په‌ي وه ده‌ردم  

‏دو سێ ڕووژێ که مێمانم وڵم که

‏نه‌کرد که‌س داوه‌تم خوه‌م بیمه مێمان  

‏وه کار خوه‌م په‌شیمانم وڵم که

‏نه‌ ساز من له فوولاد و نه له سه‌نگ  

‏هه‌ف هه‌ش دە تیکه سوخانم وڵم که

‏هه‌مامه ئی سه‌راێ سه‌رد و گه‌رمه  

‏بساو کیسه وه ناوشانم وڵم که

‏ته‌نم زانم نه‌سیب مار و مووره  

‏نه موورم نه سوڵیمانم وڵم که

‏له‌وه ترسم بکێشد کار وه هاوار  

‏نه‌کەێ که‌س گووش وه ئه‌فقانم وڵم که

‏وه کام که‌س نیه‌گه‌ردێد چه‌رخ تا سه‌ر  

‏نه ده‌رویشم نه سوڵتانم وڵم که

‏وه بادەێ جام ته‌ڵخ زندەگانی  

‏ده‌مێ مه‌ست و قه‌زه‌ڵخانم وڵم که

‏خراوم کرد خه‌رابات خەیاڵد  

‏وه ده‌س چی ئه‌قل و ئیمانم وڵم که

‏گوزه‌شت فه‌سڵ وه‌هار و مووسم باخ  

‏وه فکر له‌رز زمسانم وڵم که

‏وه سه‌حراێ خەیاڵ، چۊ قه‌یس سانی  

‏تو کردی وێڵ ویلانم وڵم که

‏وه واویلای دڵ هه‌ر شه‌و ڕه‌وانه  

‏سرشک قه‌م وه دامانم وڵم که

‏وه کام دشمه‌ن بوه‌م ئای دووس شکایه‌ت  

‏که دووس بی قاتڵ گیانم وڵم که

‏وڵم که یا نه‌که ڕه‌حمی وه حاڵم  

‏ته‌نم کردیده زندانم وڵم که

‏وڵم که! وڵکه‌رت نیم سوب له مه‌حشه‌ر  

‏تو کردی خار ده‌ورانم وڵم که

‏وه ئه‌رواح شه‌ره‌ف سه‌وگه‌ند که دائم  

‏مه‌لول مه‌رگ وژدانم وڵم که

‏شه‌ره‌ف کوشیاد و وژدان جوانه‌مه‌رگ بی  

‏وه بێوژدانی حەیرانم وڵم که

‏تو کردی بێ سه‌ر و سامان «شامی»  

‏وه مه‌ولا خوه‌م قه‌شه‌نگ زانم وڵم که

‏ شامی کرماشانی

