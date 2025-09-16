دڵ زاڕوو وەزم
2025-09-16T14:50:56+00:00
دڵ زاڕوو وەزم
هەێ دڵ زاڕوو وەزم، پەڵپ نەگر جار تر
دی وە دیارێ نییە، ک گرتگە یار تر
هەگ سەرێ خوەێ خوەشە دی نەوە سەربار ئەۊ
سەر ک وە بارێ بووێ، سەر ئەڵ تو دێ جار تر
بێ تو وە هەر کۊچە چم، داخ تو تازەو دوێ
هەێمە گرم عاشقەیل، ڕا چە چنە شار تر
داخ چنەو دایەسەم، ڕۊ دە شەقاتە نەخەم
هەردەفە سیکارێ دەم دامە وە سیکار تر
وە شەوق و زەوقەو یەکێ نەقڵ تو کرد و وتم
ئزافە وەێ شارە بۊ، یەێ گلە خەمبار تر
ڕا یە هە کەی خار م، نەون خەریدار م
خوەت نەخە زامەت هە خوەم نیەچم وە بازار تر
دە دار دنیا نەوی دار و ندار یەکێ
باتە تەنافێ بوەی بچی وەرەو دار تر
مووسا ئەمایی
ئیلام مەڵکشای