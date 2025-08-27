دەرد رووزگار...
سەرم سەنڰینه، دڵم چۊ سەنڰه
لە ژێرا نووڕم وەی ئەور تەنڰه
ئێ ئەور وشک یەی نم نەواره
ئێ جله کۆانێ هە جــــۊ دەواره
ئێ کـــــــەڕه مییه، ئێ تەپ تووزه
ئێ چارەێ چەفته، ئێ هاڵوو ڕووزه
ئێ چەو چەو نیەو ئێ تەمە لۊله
ئێ بن سیەی گــــــۆڵەم قـــۊله
ئێ شەو پەژارەێ شەوار شیمە
ئــــــێ فچ فاچه، ئێ وڕ ویمه
ئێ نـــزە نز لە ژێر دەمەو
ئێ کزە کز له وەر خەمەو
ئەێ ئەور سیەێ چل ساڵە، ڕەێ وا !!
لە ڕۊ میلکـــــــان ئێ مــاڵه ڕەی وا !!
وڵاوا بۊدە چۊ لاف کۆانه!
لە بان تەخت ئێ ئاسمانه
سا خسیدسه کۆتێ لەی زەۊه!
وا وزارده ئێ خــــودای قەۊه!
نــە چیده ئێ لا، نه چیده ئەو لا!
نه لە وەر خوەر گڕێ دەیدەو لا!
وشکو بێ خــەێرو چیەڵو تفە ڕۊ
گێشتێ هڕ بیف، کۆلێ قاڵ قۊ
خۆەزێەو گۆم بکەێد وا شوون نۊند!
بەی لە خــــۆەرد خۆەد، ژار دەرۊند!
گەردەچۊچانێ بخەێ لە باخــد!
تا بچۊچنێ چرەرخو چەرداخد!
شووند بووڕیا لەێ سەرزەمینه!
لەێ سەرزەمیــــن ناڵەو نفرینه
تا خۆەر ئڵاتاد وە کەڕو فەڕەو
دنیا بپیچێد وە لیسک زەڕەو
تا هەم لە دنڰ سازو د زەله
وڵات بڕشیاد لەێ در کــــەله
تا لە نوو ئێ دەیشت کزو کووره
پـڕ بوود لە دەنڰ دەفو تەمووره
ژنەیل دەس یەک بگرن وە نازەو
پیایل بکۆتن پا وە شــــــــــاوازەو
دۊەتەیل هەڵقه بەن وە دەورا دەورەو
خـــــــــۆەر ئاخڵە بەێ لە بان ئەورەو
چووپی بکیشن کۆڕەیل سەرمەس
پا له جفت پا، دەس لە بان دەس
جـەشنو شانازی بارێدەو لە نوو
چەپڵە ڕێزان قۊخاو کەێوانوو
هە لە بانقۆرخ تا خۆەرە تێوڵ
بـژەنو بکۆت ساز بایدو دێوڵ
ئەو بەخت بەرز سێ هزار ساڵه
لە نوو بارەنەو وەێ بنه ماڵـــــه...
بهروز یاسمی