دوو پارچە شیعر

ئەورەگان

هەرچێگ ڕمڵ‌ خەم، ئمڕوو تیەن تا بوارن، ئەورەگان

ئاخر هە چۊ‌ من بێ کەسن، هەر خەم لە بارن، ئەورەگان

بووسان دڵ هەر چەوەڕێ ڕا یەێ تییەو واران لە نوو

زانی ئەڕا هەر یەێ تییەو ڕووڵەێ‌ وەهارن، ئەورەگان

تا دپیەکەو کەم بۊنمان لەی چووڵە ماواێ بێ دەنڰەو

دۊنم هە چۊ من دڵ سییەو وێنەێ وەهارن، ئەورەگان

هەرسەێ بڵازەێ ئاگرەو وەر نەێ لە گیانم بێ خودا

لە نوو دجارە یە ئۊشمەێ، تییەن تا بووارن، ئەورەگان...

حامد شبابی

لە وڵات ئیمە

واران فرە ساڵە ک

ئەڕاێ کارگەری چیەسەڕا تێران و

لە ناو کارواشێگ

ماشینەیل خەڵک شوورێد،

لە وڵات ئیمە

وەهار فرە ساڵە ک

کرانشین گوڵخانەیل تیەریک بیە و

ئەڕای پۊل کرا ماڵ

لە پەراوێز خیاوانەیل شار

گوڵەیل پڵاسیکی

دەس فرووش کەێد...

لە وڵات ئیمە

خوەر فرە ساڵە ک

لە وەیشت زقوم

لە چووڵی ئاپارتمانێگ

خوەێ دەێدنە سۊک شووفاژەیلە...

لە وڵات ئیمە...

ئاخ لە وڵات ئیمە

خودایش لە ورسێ

خوەێ داسە ناو سەرەێ نەزری و

هەر ئاخرشەو ، لە سۊک مەچدێگ

یا کلیساێگ

سەرا نەێدو خەفێ...

موحەممەد جەواد جەلیلیان