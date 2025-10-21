‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
2025-10-21T15:58:07+00:00

‏گریایە مانگِ‌  هۊرم‌،لێڵە چراخِ   نۊرم      

‏گوڕ دا دڵِ ‌تە‌نۊرم ئە‌و‌ چە‌و جوانِ ئێڵە 

‏وەت‌ ‌چم‌‌ ئەڕا تیەنی‌کە‌و،مێخەک‌ بەسایە‌ وە‌رقەو

‏کِردە‌م خەریک‌و ناتە‌و، ئە‌و‌ چەو‌جوانِ ئێڵە  

‏دەس ناسە ناو دەس گوڵ، پەرچین بەسێ وە سونبڵ 

‏تە‌نیا م کردێیە وڵ، ئەو چە‌و‌جوانِ‌ ئێڵە 

‏دە‌یشت گوڵاڵە جایە،  زەڵفێ‌ وە گوڵ بە‌سایە 

‏کە‌ێ‌ دەسخڕەم وە‌ واێە،ئەو‌ چە‌و جوانِ‌ ئێلە 

‏هۊردە‌گوڵە سە‌راپای،دە‌ورێ تەنێ‌ شنە‌ێ‌ واێ

‏گە‌ردێدە ناو گوڵاڕای، ئەو‌ چەو‌ جوانِ‌ ئێڵە 

‏زەڵفێ هە ها گە‌رِ شان، مینێدە‌ خوە‌رِ تاوان

‏وسایە گشت پە‌ری بان،‌ئەو چە‌وجوانِ‌ ئێڵە 

‏باڵای بڵێنە‌ چۊ‌ نە‌ێ، وەختێ خیاتە وڵ کە‌ی

‏ڕێوارە‌ ڕێ گلەو‌ دە‌ێ ، ئەو چەو جوانِ ئێڵە‌‌

‏سوویل‌چە‌وێ ڕە‌ژێدن، وەل سروەیا‌ خەنێدن

‏هە‌ر دڵ‌ لە‌ دڵ‌ کە‌نێدن، ئەو‌ چە‌و جوانِ ئێڵە 

‏پاتووقەگە‌ی بناوە، چل مە‌ردِ‌ شای سراوە 

‏لەورە وە‌سێدە پاوە ، ئەو‌ چەو جوانِ ئێڵە 

‏زڵف فرە‌ی پە‌شێوی،‌ کە‌ێدە‌ هسارِ‌ لێوی

‏تاگە‌ر هە‌قیق‌ ‌نە‌تێوی ،‌ئەو‌ چەو‌ جوانِ ئێڵە 

‏ئیران عە‌لیکە‌رەمی

‏وڕاوە کەم بکە ٸمشەو

‏م خوەم حاڵ گەنێ دێرم

‏لە داخەیل دریژ شەو

‏م دەیشت و دەروەنێ دێرم

‏منو ٸی ماڵە چەن ساڵە

‏منەی سات خوەمان کەیمن

‏لە هەر سۊکێ لە ٸی ماڵە

‏دۊەتەیل دەف ژەنێ دێریم

‏نە تاو سەر وەباری خوەم

‏نە تاو لەن تەرانی ت

‏م بایە بوومە چەن لاوە

‏م تاوشت چەنی دێرم

‏عەلی ئولفەتی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon