دوو پارچە شیعر
گریایە مانگِ هۊرم،لێڵە چراخِ نۊرم
گوڕ دا دڵِ تەنۊرم ئەو چەو جوانِ ئێڵە
وەت چم ئەڕا تیەنیکەو،مێخەک بەسایە وەرقەو
کِردەم خەریکو ناتەو، ئەو چەوجوانِ ئێڵە
دەس ناسە ناو دەس گوڵ، پەرچین بەسێ وە سونبڵ
تەنیا م کردێیە وڵ، ئەو چەوجوانِ ئێڵە
دەیشت گوڵاڵە جایە، زەڵفێ وە گوڵ بەسایە
کەێ دەسخڕەم وە واێە،ئەو چەو جوانِ ئێلە
هۊردەگوڵە سەراپای،دەورێ تەنێ شنەێ واێ
گەردێدە ناو گوڵاڕای، ئەو چەو جوانِ ئێڵە
زەڵفێ هە ها گەرِ شان، مینێدە خوەرِ تاوان
وسایە گشت پەری بان،ئەو چەوجوانِ ئێڵە
باڵای بڵێنە چۊ نەێ، وەختێ خیاتە وڵ کەی
ڕێوارە ڕێ گلەو دەێ ، ئەو چەو جوانِ ئێڵە
سوویلچەوێ ڕەژێدن، وەل سروەیا خەنێدن
هەر دڵ لە دڵ کەنێدن، ئەو چەو جوانِ ئێڵە
پاتووقەگەی بناوە، چل مەردِ شای سراوە
لەورە وەسێدە پاوە ، ئەو چەو جوانِ ئێڵە
زڵف فرەی پەشێوی، کەێدە هسارِ لێوی
تاگەر هەقیق نەتێوی ،ئەو چەو جوانِ ئێڵە
ئیران عەلیکەرەمی
وڕاوە کەم بکە ٸمشەو
م خوەم حاڵ گەنێ دێرم
لە داخەیل دریژ شەو
م دەیشت و دەروەنێ دێرم
منو ٸی ماڵە چەن ساڵە
منەی سات خوەمان کەیمن
لە هەر سۊکێ لە ٸی ماڵە
دۊەتەیل دەف ژەنێ دێریم
نە تاو سەر وەباری خوەم
نە تاو لەن تەرانی ت
م بایە بوومە چەن لاوە
م تاوشت چەنی دێرم
عەلی ئولفەتی