‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
2025-12-06T13:12:03+00:00

‏خوەیشکە خاسەگەم گوڵوەنی وەسەر

‏مانـگ ئاســـمان نان ســاجـیکەر

‏خـوەیشکە تە ئرمێس کیەنی گیانمی

‏هەســارە ســوەیل ناو ئاســمانمـی

‏لـە لـان چـەویر تـاش سـەرکـەشی

‏لـە کاسـەێ خوەشی هـەزاران بـەشی

‏باوشــێ لـە بـەڕۊ لـە داوان دێــری

‏بـەشـی لـە بەرزی سیـروان دێــری

‏مـانشـت هـا ئەزرەت پاو پـێڵانـدەو

‏گــووشی هـا خـشەێ خـەیرخـاڵاندەو

‏پــێکـەنیـن تــە خـــەون پــەڕاوە

‏زۆڵـفە سـیەگـەد مـوورت ســـەراوە

‏خـوەیشکـە خاسەگەم تە کوردەواری

‏خــونچـەێ تـازە ڕەوز ئـەوەڵ وەهـاری

‏پــەرچـین  مـاڵـم  زوڵـف  خــاوده

‏گــەرمـی ئـێڵاخـم  وشــەێ  نـاوده

‏خـــێاڵــد  ســـەوزی  بـاخ  دڵـمـە

‏ڕووح شـــەو  وریـاێ   دەور خێڵمـه

‏شێعری ئەڕا خوەیشکەیل وڵاتم....

‏شیعر حامد  ئەردەشیری (ڕێوار)

‏یەکێ نیەۊشێ ئەڕای م ئشق ها کوو

‏خەم و خوسەی دڵ ئاشق وه کوو چوو

‏وەختی دەوریش سەرێ نەێد وه بێاوان

‏ئەڕا ڕاز دڵێ بوودن وه یا هوو؟؟؟ 

‏خوەزەو هەرکه له دڵ قسیه بزانێ

‏بوو وه مورشد بوو. وه یەێ هەو زوانێ

‏تا ئاشق هەی قسیه نەۊشێ له هجران

‏خەمێ هجران بچوو بوو وه شووانێ

‏خوەزەو هەر ئەسر چەو باێدن وه مەیدان

‏بۊشی ئاشق ئەڕا دۊره له باوان

‏بۊشی میرکان ئاشق هەی دڵه دڵ

‏ئەڕا هەی ئەسر دڵ خەیدن وه چاوان

‏خوەشاڵ وه هەرکه له سای تو نیشێ

‏خوەشال وه هەرکه شاواز تو کیشێ

‏له ناو چووپی دەسێ وه ناو دەسد بوو

‏خوەشال وەو لیوه ڕای تو کڵ بکیشێ

‏شاعیر  رووحلا  شەرەفی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon