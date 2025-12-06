دوو پارچە شیعر
خوەیشکە خاسەگەم گوڵوەنی وەسەر
مانـگ ئاســـمان نان ســاجـیکەر
خـوەیشکە تە ئرمێس کیەنی گیانمی
هەســارە ســوەیل ناو ئاســمانمـی
لـە لـان چـەویر تـاش سـەرکـەشی
لـە کاسـەێ خوەشی هـەزاران بـەشی
باوشــێ لـە بـەڕۊ لـە داوان دێــری
بـەشـی لـە بەرزی سیـروان دێــری
مـانشـت هـا ئەزرەت پاو پـێڵانـدەو
گــووشی هـا خـشەێ خـەیرخـاڵاندەو
پــێکـەنیـن تــە خـــەون پــەڕاوە
زۆڵـفە سـیەگـەد مـوورت ســـەراوە
خـوەیشکـە خاسەگەم تە کوردەواری
خــونچـەێ تـازە ڕەوز ئـەوەڵ وەهـاری
پــەرچـین مـاڵـم زوڵـف خــاوده
گــەرمـی ئـێڵاخـم وشــەێ نـاوده
خـــێاڵــد ســـەوزی بـاخ دڵـمـە
ڕووح شـــەو وریـاێ دەور خێڵمـه
شێعری ئەڕا خوەیشکەیل وڵاتم....
شیعر حامد ئەردەشیری (ڕێوار)
یەکێ نیەۊشێ ئەڕای م ئشق ها کوو
خەم و خوسەی دڵ ئاشق وه کوو چوو
وەختی دەوریش سەرێ نەێد وه بێاوان
ئەڕا ڕاز دڵێ بوودن وه یا هوو؟؟؟
خوەزەو هەرکه له دڵ قسیه بزانێ
بوو وه مورشد بوو. وه یەێ هەو زوانێ
تا ئاشق هەی قسیه نەۊشێ له هجران
خەمێ هجران بچوو بوو وه شووانێ
خوەزەو هەر ئەسر چەو باێدن وه مەیدان
بۊشی ئاشق ئەڕا دۊره له باوان
بۊشی میرکان ئاشق هەی دڵه دڵ
ئەڕا هەی ئەسر دڵ خەیدن وه چاوان
خوەشاڵ وه هەرکه له سای تو نیشێ
خوەشال وه هەرکه شاواز تو کیشێ
له ناو چووپی دەسێ وه ناو دەسد بوو
خوەشال وەو لیوه ڕای تو کڵ بکیشێ
شاعیر رووحلا شەرەفی