دوو پارچە شیعر
ئەنار کەو
یەێ دەف لەنوو ت تیەیدنەو وەو نەخش سەرواڵدەو
وە ئەو میەرێ کەوە ک ت نایدە لە زنج چاڵدەو
هەرچێ ڕەنگە ڕەو کردنه تا وەرز ئاهووەوبڕان
ت ئەسک ماسک مردیێگ ها ناو چەوەیل کاڵدەو
م خەو فرەێ دۊنم وە چەو، هەر شەو لە لێژ جادەگان
هەر جادەس و چۊ مار کڕ، پەێشتیەێدە شان و باڵدەو
ئەنار کەو شعر عەرەو ساعەت خەو لە نیمەشەو
بڕەخس لە بان لێو م وەو لێو سوور و ئاڵدەو
م دەروەچێگم دارەلووس، لە هووز دەروەچەیل واز
چ دەروەچەیلێ مردنە وە ئەزرەتەیل ماڵدەو
ئەلی ئوڵفەتی
ئیمە زامەگان و خەمەگان کوو کردیم
بۊن وە کۊیەسان!
ئەرمێسەیلمان گریە دایم لەیەک
بۊن وە روبار!
ئیمە ڕخ و چرچەیل چاڵ کردیم
بۊن وە زەۊلەرزە!
قاروقین لە ناخ دڵ شاردیمەو
بۊن وە گڕکان!
ئیمە لە خیابانەیل
گیسەیل بڕیاگ هەڵڕشانیم
بۊن وە گەردەلۊل!
های زمسان دەسقۊچ!
لە چارەنۊس ئیمە پاوا بار!
ئێڕە "ئیسگای ئاخرە..."
مەسعوود قەنبەری