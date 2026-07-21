‏دوو پارچە شیعر

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ئەنار کەو

‏یەێ دەف لەنوو ت تیەیدنەو وەو نەخش سەرواڵدەو

‏وە ئەو میەرێ کەوە ک ت نایدە لە زنج چاڵدەو

‏هەرچێ ڕەنگە ڕەو کردنه تا وەرز ئاهووەوبڕان

‏ت ئەسک ماسک مردیێگ ها ناو چەوەیل کاڵدەو

‏م خەو فرەێ دۊنم وە چەو، هەر شەو لە لێژ جادەگان

‏هەر جادەس و چۊ مار کڕ، پەێشتیەێدە شان و باڵدەو

‏ئەنار کەو شعر عەرەو ساعەت خەو لە نیمەشەو

‏بڕەخس لە بان لێو م وەو لێو سوور و ئاڵدەو

‏م دەروەچێگم دارەلووس، لە هووز دەروەچەیل واز

‏چ دەروەچەیلێ مردنە وە ئەزرەتەیل ماڵدەو

‏ئەلی ئوڵفەتی

‏ئیمە زامەگان و خەمەگان کوو کردیم

‏بۊن وە کۊیەسان!

‏ئەرمێسەیلمان گریە دایم لەیەک

‏بۊن وە روبار!

‏ئیمە ڕخ و چرچەیل چاڵ کردیم

‏بۊن وە زەۊلەرزە!

‏قاروقین لە ناخ دڵ شاردیمەو

‏بۊن وە گڕکان!

‏ئیمە لە خیابانەیل

‏گیسەیل بڕیاگ هەڵڕشانیم

‏بۊن وە گەردەلۊل!

‏های زمسان دەس‌قۊچ!

‏لە چارەنۊس ئیمە پاوا بار!

‏ئێڕە "ئیسگای ئاخرە..."

‏ مەسعوود قەنبەری

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