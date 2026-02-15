‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
2026-02-15T15:41:55+00:00

م من نیەزانم ک کەی مرم

‏وە باڵ‌بەسە لە پای دیوار

‏یا سەر دار

‏یاگەر وە شکەنجە و ئازار

‏یا وە گولە لە پای سانێ

‏یاگەر لە سۊک زندانێ

‏خوەم نیەزانم...

‏من نیەزانم ک کەی مرم

‏لە پای دار بەرز تۊوێ

‏ک دڵتەنگە، بوودە سازێ

‏تا لە باوش گەرم کەسێ

‏بشکێ تەزێ

‏بشکێ هازێ

‏یا لە پای ڕیشەی ئەنجیرێ

‏لە چەم چووڵ خوەرئاوا

‏یاگەر لە سای پەڵک پیرێ

‏پەڵک پۊتار دڵگیرێ

‏ک وە تەنیاێ خوەیا گیرێ

‏خوەم نیەزانم...

‏شێعر :سەعید عبادەتیان بانان

‏م چۊ وەفرێ لە ساڕکی، لە گەرماێ خوەم نەتاویامە

‏هە خوەم زانم ک عومرم چوو، یە چل چەلەس ڕچگیامە

‏لە وەفرم ئایەمێگ سازین، هە هامە پووس یەخ‌بەسیان

‏ئەڕا لە شوون خوەر گەردم، چەمان ئەقڵم لە دەس دامە...

‏لە جێ جێ پای لە جنس خوەم، چ ڕووژەیلێ هەڵاکم هەر

‏دەنگم کەس نیەژنەوێ، هاوار!!! چەمان لە هۊر بڕیامە...

‏م زانم خوەر ئەگەر باێدن، وە شەرمم ئاو بووم و چم...

‏لە ناو خوەم نیەمینێدەم، یە چل ساڵە م تاویامە...

‏م دی لە ماڵ دڵ مێنم، لە ئێ شارە ک چووڵەو بوو

‏بزانن ک قەفەس دونیاس، چەمان زەنجیر کریامە...

‏         فەرزانه حاتم نژادیان

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon