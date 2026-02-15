دوو پارچە شیعر
م من نیەزانم ک کەی مرم
وە باڵبەسە لە پای دیوار
یا سەر دار
یاگەر وە شکەنجە و ئازار
یا وە گولە لە پای سانێ
یاگەر لە سۊک زندانێ
خوەم نیەزانم...
من نیەزانم ک کەی مرم
لە پای دار بەرز تۊوێ
ک دڵتەنگە، بوودە سازێ
تا لە باوش گەرم کەسێ
بشکێ تەزێ
بشکێ هازێ
یا لە پای ڕیشەی ئەنجیرێ
لە چەم چووڵ خوەرئاوا
یاگەر لە سای پەڵک پیرێ
پەڵک پۊتار دڵگیرێ
ک وە تەنیاێ خوەیا گیرێ
خوەم نیەزانم...
شێعر :سەعید عبادەتیان بانان
م چۊ وەفرێ لە ساڕکی، لە گەرماێ خوەم نەتاویامە
هە خوەم زانم ک عومرم چوو، یە چل چەلەس ڕچگیامە
لە وەفرم ئایەمێگ سازین، هە هامە پووس یەخبەسیان
ئەڕا لە شوون خوەر گەردم، چەمان ئەقڵم لە دەس دامە...
لە جێ جێ پای لە جنس خوەم، چ ڕووژەیلێ هەڵاکم هەر
دەنگم کەس نیەژنەوێ، هاوار!!! چەمان لە هۊر بڕیامە...
م زانم خوەر ئەگەر باێدن، وە شەرمم ئاو بووم و چم...
لە ناو خوەم نیەمینێدەم، یە چل ساڵە م تاویامە...
م دی لە ماڵ دڵ مێنم، لە ئێ شارە ک چووڵەو بوو
بزانن ک قەفەس دونیاس، چەمان زەنجیر کریامە...
فەرزانه حاتم نژادیان