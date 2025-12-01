دوو پارچە شیعر
وە ئەسپ جەور کڕاننەم
وە تۊل شـــــەو تەکــــاننەم
چۊ وەڵنگ دار ڕزاننەم
وە سووز خەم سزاننەم
ئاخ هەی دڵم داخ هەی دڵم
دەێند دایەم ها لە ملم
دی كەێ تێدن ڕووژەیل خاس
خەوەیلمان بكەی وە ڕاس
بێ خەم بۊمن چۊ مناڵی
چشتێ نەودن لێ بناڵی
فرەم چیەو كەم مەنیە
هەر ئێ كەمە گیان سەنیە
شاعێر هانا
یەکێ نیەۊشێ ئەڕای م ئشق ها کوو
خەم و خوسەی دڵ ئاشق وه کوو چوو
وەختی دەوریش سەرێ نەێد وه بێاوان
ئەڕا ڕاز دڵێ بوودن وه یا هوو؟؟؟
خوەزەو هەرکه له دڵ قسیه بزانێ
بوو وه مورشد بوو. وه یەێ هەو زوانێ
تا ئاشق هەی قسیه نەۊشێ له هجران
خەمێ هجران بچوو بوو وه شووانێ
خوەزەو هەر ئەسر چەو باێدن وه مەیدان
بۊشی ئاشق ئەڕا دۊره له باوان
بۊشی میرکان ئاشق هەی دڵه دڵ
ئەڕا هەی ئەسر دڵ خەیدن وه چاوان
خوەشاڵ وه هەرکه له ساێ تو نیشێ
خوەشال وه هەرکه شاواز تو کیشێ
له ناو چووپی دەسێ وه ناو دەسد بوو
خوەشال وەو لیوه ڕای تو کڵ بکیشێ
شاعێر : ڕووحلا شەرەفی