دوو پارچە شیعر
2025-12-01T14:32:55+00:00

‏‍ ‏وە ئەسپ جەور کڕاننەم

‏وە تۊل شـــــەو تەکــــاننەم

‏چۊ وەڵنگ دار ڕزاننەم

‏وە سووز خەم سزاننەم

‏ئاخ هەی دڵم داخ هەی دڵم

‏دەێند دایەم ها لە ملم

‏دی كەێ تێدن  ڕووژەیل خاس

‏خەوەیلمان بكەی وە ڕاس

‏بێ خەم بۊمن چۊ مناڵی

‏چشتێ نەودن لێ بناڵی

‏فرەم چیەو كەم مەنیە

‏هەر ئێ كەمە گیان سەنیە

‏شاعێر هانا

‏یەکێ نیەۊشێ ئەڕای م ئشق ها کوو

‏خەم و خوسەی دڵ ئاشق وه کوو چوو

‏وەختی دەوریش سەرێ نەێد وه بێاوان

‏ئەڕا ڕاز دڵێ بوودن وه یا هوو؟؟؟ 

‏خوەزەو هەرکه له دڵ قسیه بزانێ

‏بوو وه مورشد بوو. وه یەێ هەو زوانێ

‏تا ئاشق هەی قسیه نەۊشێ له هجران

‏خەمێ هجران بچوو بوو وه شووانێ

‏خوەزەو هەر ئەسر چەو باێدن وه مەیدان

‏بۊشی ئاشق ئەڕا دۊره له باوان

‏بۊشی میرکان ئاشق هەی دڵه دڵ

‏ئەڕا هەی ئەسر دڵ خەیدن وه چاوان

‏خوەشاڵ وه هەرکه له ساێ تو نیشێ

‏خوەشال وه هەرکه شاواز تو کیشێ

‏له ناو چووپی دەسێ وه ناو دەسد بوو

‏خوەشال وەو لیوه ڕای تو کڵ بکیشێ

‏شاعێر : ڕووحلا  شەرەفی

