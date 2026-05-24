دوو پارچە شیعر
رەنگ دەفتەر دڵم چۊ رەنگ خوەر ئێوارە
شەو تا وە سوو هاودەمیم، من و خەم و پەژارە
وە رووشنای رێ نەێرێ، دەروەچەیل خیاڵم
مە پاپیای مەێنەتی، خەمی، داێم سووارە
خوەزەو لە داخ مەینەت بچیام لەی ئاسمانە
تا لە بنا بکەنیام، زڵف خۆەر و هسارە
بدبختیەیل بەختم، کڵووڵیەیل سەختم
وەختێ کەفنەو هۊرم، لەشم تێدە چنارە
قووقوو باێە قۆش تێدن لە سەر دیار دڵم
لە شوون مڵکان دڵ، مەینەت مینگە نووارە
سووار خۆەشی رەم کرد، سۊن شادی دا لە زەۊ
لە سەر پەچیەێ دڵم، دەنگ هاوار هاوارە
دۊەشەو خەم میلێ کیشا وە رووشنای گلارەم
یەسە رووژم ئمڕوو، وێنەێ نیمە شەوارە
لە مەکتەبخانەێ جەفا، مەدرەکم بان بانە
مە تاسیل کەردەێ خەمم، لە دانشگاێ پەژارە...
یەحیا سادقی
له هەر جی لە زەۊ کەنم
لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ
لهشێ له ساڵهگان دۊر
لهشێ له رووژهگان تهرت!
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
چهوم له ساێ ت گهردنم
له سات ت
له ساڵ ت
له قهڕن بهرزییهیل هۊر ت
له تاش تهرز دۊر ت
له شوون قهور گهوریێ
گ خهسرهو سهراوهنۊن له تێ ژییهێ...
وه داخهوه
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ
لهشێ له ساڵهگان دۊر…
جەلیل ئاهەنگنژاد