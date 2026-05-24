دوو پارچە شیعر

‏رەنگ دەفتەر دڵم چۊ رەنگ خوەر ئێوارە

‏شەو تا وە سوو هاودەمیم، من و خەم و پەژارە

‏وە رووشنای رێ نەێرێ، دەروەچەیل خیاڵم

‏مە پاپیای مەێنەتی، خەمی، داێم سووارە

‏خوەزەو لە داخ مەینەت بچیام لەی ئاسمانە

‏تا لە بنا بکەنیام، زڵف خۆەر و هسارە

‏بدبختیەیل بەختم، کڵووڵیەیل سەختم

‏وەختێ کەفنەو هۊرم، لەشم تێدە چنارە

‏قووقوو باێە قۆش تێدن لە سەر دیار دڵم

‏لە شوون مڵکان دڵ، مەینەت مینگە نووارە

‏سووار خۆەشی رەم کرد، سۊن شادی دا لە زەۊ

‏لە سەر پەچیەێ دڵم، دەنگ هاوار هاوارە

‏دۊەشەو خەم میلێ کیشا وە رووشنای گلارەم

‏یەسە رووژم ئمڕوو، وێنەێ نیمە شەوارە

‏لە مەکتەبخانەێ جەفا، مەدرەکم بان بانە

‏مە تاسیل کەردەێ خەمم، لە دانشگاێ پەژارە...

‏یەحیا سادقی

‏

‏له هەر جی لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر

‏له‌شێ له‌ رووژه‌گان ته‌رت!

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏چه‌وم له‌ ساێ ت گه‌ردنم

‏له‌ سات ت

‏له‌ ساڵ ت

‏له‌ قه‌ڕن به‌رزییه‌یل هۊر ت

‏له‌ تاش ته‌رز دۊر ت

‏له‌ شوون قه‌ور گه‌وریێ

‏گ خه‌سره‌و سه‌راوه‌نۊن له‌ تێ ژییه‌ێ...

‏وه‌ داخه‌وه‌

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر…

‏جەلیل ئاهەنگنژاد