دوو پارچە شیعر
دەلیای چەوەیلد چۊ دەلیای عومان
مەوجێ هاورد و کەشتی دڵ جومان
کەشتی دڵ دامە گیژ ئووقیانوس
وە خاتر تۆ چەوەیل چۊ فانوس
مەوج دەلیا لۊل تاڵ زڵفد لۊل
لفانەی تونە دوڕ دەلیای قۊل
دڵم چۊ کەشتی بان ئاو دەلیا
بان خووار کەید و تۆ تواێ تەنیا
ترنگەی دڵم تێ چۊ ئاو ڕێژاو
وەراو تۆ تییەم بێ کووم گیژاو
لەنگەر خەمە پاێ بەندەر باڵاد
بار دەم ئەڕا خوەم گجورێ کاڵاد
کتاو تا میلکان دووس
شاعێر سەید یوونس هاشمی
گلارە..
تەرکم نەکەی گلارە،سەردە هەرچی شەوارە
لە ناو ئی شار چووڵە دڵم هه ،بێ قەرارە
تامازرو گوپێ لە شوور شەراو لێود
ژیانەگەم وەبێ تو تیەڵە چۊ ژار مارە
یەێ جارێتر بەوە ئێرە لە ژێر ئی وارانە
باوەش ئەڕام وا بکە خوڵکم بکە دوارە
بۊشیدە مانگ کەڵهوڕ جاگەی خوەدە خەیاڵم
دەردد وە ماڵ و مینگم ڕووژێ هزار جارە
نەتووریە وە خەیاڵم نچوو هەرگز وەبێ م
تەک بەی وە شانم ئمشەو لە تێژی ئی شەوارە
هەنای توای بچیدن پا ڕەو نیەکەێ لە شووند
ئۊشێ وە م نیەزانی گیانم گشتێ هه ژارە
مەهوەش سولێمانپووڕ ـ سوزان